Le MVP de la nuit | Karl-Anthony Towns réalise son rêve

En retrait par rapport à Jalen Brunson dans ces playoffs, Karl-Anthony Towns aura attendu le Game 4 de la finale de la conférence pour être le meilleur joueur sur le terrain. Mais c’est bien lui qui est l’élément déclencheur de cette superbe série de victoires des Knicks (11 de suite), et ses 19 points avec un 100% à 3-points, 14 rebonds, 3 passes, 2 interceptions et 2 contres en 26 minutes sont la juste récompense de son impact sur le jeu.

La décision de Mike Brown de modifier son attaque et de faire davantage passer le jeu par Karl-Anthony Towns a changé le visage des Knicks, mais aussi de ces playoffs à l’Est. À ce moment-là, les Knicks étaient menés 2-1 par les Hawks… et ils n’ont plus perdu depuis.

« Je pense que c’est le résultat d’un groupe qui reste uni, qui croit les uns aux autres et qui cherche constamment à progresser chaque jour » analyse KAT après cette qualification. « J’ai toujours parlé de devenir meilleur de 1 % chaque jour, et je pense qu’on voit aujourd’hui le résultat de ce travail, depuis la saison régulière jusqu’à maintenant. Chaque jour, on progresse. Notre défense devient meilleure, notre attaque plus fluide… et c’est le bon moment pour atteindre notre sommet sur le plan collectif. »

Remettre les Knicks à leur place

Ce retour en finale NBA pour les Knicks a une saveur toute particulière pour l’intérieur All-Star car c’est un enfant de New York. Il a grandi en soutenant les Knicks, et le voilà qui décroche sa première finale, sous le maillot de son équipe préférée, 18 mois après son arrivée.

« Franchement, c’est déjà un honneur immense d’être dans cette position. Gamin, je shootais dans l’allée de chez moi, mais j’étais aussi dans les tribunes à regarder les Knicks et à les encourager. Et aujourd’hui, être dans cette situation avec l’équipe que je supportais quand j’étais enfant, mon équipe favorite… porter ce maillot… voir le mot ‘espoir’ revenir dans cette ville grâce à nous… »

Et Karl-Anthony Towns ne cache pas ses émotions, lui a connu des très hauts et des très bas, sur les plans personnel et sportif. « Je ne vais pas mentir, c’est très émouvant. C’est quelque chose dont j’ai toujours rêvé, sans savoir si cela deviendrait réalité. On pense parfois qu’il faut jouer à NBA 2K pour atteindre ce genre de sommet, mais je suis juste extrêmement heureux qu’on ait cette opportunité… de remettre les Knicks là où ils méritent d’être. »

Karl-Anthony Towns 19 PTS, 14 REB, 2 STL, 2 BLK, 8/11 FG, 3/3 3FG, 0 FTS, 86.4% TS vs Cavs https://t.co/TIAvPE0CwB pic.twitter.com/tGacWb6PZt — Basketball Performances (@NBAPerformances) May 26, 2026

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32:01 54.2 34.1 81.1 2.8 7.7 10.5 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 38:25 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 MIN 82 35:35 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 MIN 77 33:03 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 33:55 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 33:47 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 MIN 74 33:28 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33:00 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 MIN 62 32:41 50.4 41.6 87.3 1.5 6.8 8.3 3.0 3.3 0.7 2.9 0.7 21.8 2024-25 NY 72 34:58 52.6 42.0 82.9 2.9 9.8 12.8 3.1 3.5 1.0 2.7 0.7 24.4 2025-26 NY 75 30:58 50.1 36.8 85.8 3.1 8.7 11.9 3.0 3.4 0.9 2.5 0.5 20.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.