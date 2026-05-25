Le Thunder attend toujours le réveil de Chet Holmgren

Après la lourde défaite de ses joueurs dans le Game 4 à San Antonio, Mark Daigneault n’a pas voulu personnifier le débat en pointant du doigt tel ou tel joueur. Le coach du Thunder a surtout évoqué une « approche offensive » défaillante, perturbée notamment par la défense de San Antonio, et qui n’a profité à personne sur le parquet.

Mais il y a bien un dossier à ouvrir pour Oklahoma City. C’est celui de Chet Holmgren. L’intérieur a seulement marqué 10 points à 3/8 au shoot dans ce revers, confirmant sa série compliquée : 11.3 points à 47% de réussite, 6 rebonds et 0.8 contre de moyenne.

C’est très peu, surtout vu les performances de Victor Wembanyama en face, et vu les circonstances, avec Jalen Williams forfait depuis trois matches et Lu Dort transparent offensivement (3.8 unités par match).

Pourtant moins talentueux et moins essentiel au jeu d’OKC, Isaiah Hartenstein, avec sa défense physique et ses shoots à une main, se montre davantage que lui depuis le Game 2. Par conséquent, il est évident que le Thunder a besoin de plus de son joueur qui vient d’être élu dans la « All-NBA Third Team ».

« Peu importe ce que je fais sur le terrain, j’attends toujours plus de moi-même. Je vois beaucoup d’opportunités où je peux mieux faire, où je peux en profiter », commente ainsi l’intérieur d’Oklahoma City.

La longue réflexion de Shai Gilgeous-Alexander

Mais comment l’impliquer davantage en attaque ? La question a été posée à Shai Gilgeous-Alexander. Comment le MVP peut-il aider son coéquipier offensivement ?

« Oui… hmm… »

Les secondes sont alors longues face à l’hésitation du double MVP, qui se lit bien sur son visage.

« Chet est facile à trouver, donc sans doute le servir sous le cercle, au dunker spot », répond enfin le Canadien. « On doit le placer dans de meilleures positions pour utiliser ses points forts en attaque. Je ne sais pas exactement à quoi ça peut ressembler car on vient de finir le match mais, en regardant les images, on va trouver, c’est certain. »

Lancé dans un duel face à « Wemby », sur fond de rivalité, Chet Holmgren est pour l’instant dominé, malgré de nombreux efforts. Et sans un sursaut, le Thunder se mettra dans une position délicate pour remporter cette série.

« Chet se fiche de tout, sauf de gagner », insiste « SGA ». « C’est sa plus grande force. Il n’a pas d’ego, pas d’objectif individuel particulier, si ce n’est gagner. Je n’ai pas de doute sur le fait qu’il va tout donner. »

Chet Holmgren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 OKC 82 29:26 53.0 37.0 79.3 1.6 6.3 7.9 2.4 2.4 0.6 1.6 2.3 16.5 2024-25 OKC 32 27:24 49.0 37.9 75.4 1.5 6.5 8.0 2.0 2.3 0.7 1.8 2.2 15.0 2025-26 OKC 69 28:57 55.7 36.2 79.2 1.9 7.0 8.9 1.7 2.3 0.6 1.6 1.9 17.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.