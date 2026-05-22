Pour Julian Champagnie, les Spurs doivent « rendre les coups » pour protéger Wemby

Après avoir vu Isaiah Hartenstein secouer Victor Wembanyama au Game 2, Julian Champagnie a durci le ton. Pour l’ailier des Spurs, San Antonio ne peut pas simplement attendre que les arbitres protègent son intérieur.

« Rendre les coups. Honnêtement, rendre les coups », a-t-il lancé lorsqu’on lui a demandé comment aider le Français. « Les gars le frappent, le tirent, attrapent son maillot, lui attrapent le bras quand il saute. Évidemment, ce n’est pas du basket. C’est juste une question d’impact physique. C’est aux arbitres de gérer ça, pas à nous. Mais je pense qu’en tant qu’équipe, la façon dont on peut l’aider, c’est de leur rendre les coups. »

Les Spurs savent toutefois que leur « franchise player » doit garder son calme, après son expulsion contre Minnesota au tour précédent. Pour Julian Champagnie, ses coéquipiers doivent répondre à sa place…

« Honnêtement, vraiment, faire la même chose », poursuit-il sur sa stratégie. « Faire la même chose qu’ils nous font. Égaler leur niveau de physicalité et voir ce que ça donne. »

Le Game 3 pourrait donc être bouillant si les arbitres ne contrôlent pas mieux les débats, notamment loin du ballon : « Il faut juste répondre. On ne peut pas contourner cet impact physique. On doit le rendre. Peu importe comment ils veulent jouer, ça nous va. On doit commencer le match d’une certaine manière et donner le ton. »

Julian Champagnie Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 PHI 2 3:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 2022-23 SA 15 20:52 46.1 40.7 82.4 0.7 3.3 4.0 0.7 1.7 0.3 0.7 0.3 11.0 2023-24 SA 74 19:50 40.8 36.5 81.5 0.6 2.2 2.8 1.4 1.0 0.6 0.8 0.6 6.8 2024-25 SA 82 23:34 41.5 37.1 90.4 0.8 3.1 3.9 1.4 1.4 0.7 0.9 0.4 9.9 2025-26 SA 82 27:38 43.7 38.1 84.4 0.9 4.9 5.8 1.5 1.6 0.8 0.8 0.5 11.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.