Matchs
NBA
Matchs
NBA

Josh Hart et l’allégorie du lampadaire

Publié le 22/05/2026 à 8:15 Twitter Facebook

NBA – Karl-Anthony Towns n’avait jamais entendu cette comparaison entre un lampadaire et les stats au basket…

josh hartScène assez savoureuse lors de la conférence de presse de Josh Hart et de Karl-Anthony Towns après la victoire des Knicks dans la deuxième manche. Un journaliste rapporte à Josh Hart que Mike Brown le compare (encore) à Andre Iguodala, le type de joueur dont les qualités ne se voient pas sur la feuille de stats ou dans les stats avancées.

« Déjà, Iggy était un sacré joueur et je ne sais pas si je suis à ce niveau-là » répond l’ailier des Knicks. « Mais moi, j’essaie simplement de jouer mon jeu. Je n’ai jamais été un énorme fan des analytics. À un certain moment, les statistiques, c’est comme un lampadaire pour une personne ivre : tu peux t’appuyer dessus, mais ça ne te ramènera pas chez toi. Donc à un moment, il faut surtout avoir du feeling pour le jeu. Je ne vais pas mentir, cette phrase vient de Jay Wright. Donc dédicace à Jay Wright. »

Karl-Anthony Towns interloqué

Jay Wright n’est autre que l’ancien coach de Villanova, et il a eu sous ses ordres Josh Hart donc, mais aussi Jalen Brunson et Mikal Bridges. C’est l’un des plus grands coaches de l’histoire NCAA, ancien assistant avec Team USA.

Assis à côté de son coéquipier, Karl-Anthony Towns grimace, et alors qu’un journaliste s’apprête à lui poser une question, il le coupe. « Attends, attends, on ne peut pas passer à autre chose après ça ! C’est une citation incroyable ! » se marre KAT. « ‘Les stats avancées sont comme un lampadaire pour un ivrogne : tu peux t’appuyer dessus, mais ça ne te ramènera pas chez toi’ Mais tu peux quand même t’appuyer dessus ! Moi j’étais avec John Calipari et donc je n’avais jamais entendu ça ! »

Et Josh Hart de le chambrer : « T’es même pas allé à l’université ! »

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Editeur Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes