Josh Hart et l’allégorie du lampadaire

Scène assez savoureuse lors de la conférence de presse de Josh Hart et de Karl-Anthony Towns après la victoire des Knicks dans la deuxième manche. Un journaliste rapporte à Josh Hart que Mike Brown le compare (encore) à Andre Iguodala, le type de joueur dont les qualités ne se voient pas sur la feuille de stats ou dans les stats avancées.

« Déjà, Iggy était un sacré joueur et je ne sais pas si je suis à ce niveau-là » répond l’ailier des Knicks. « Mais moi, j’essaie simplement de jouer mon jeu. Je n’ai jamais été un énorme fan des analytics. À un certain moment, les statistiques, c’est comme un lampadaire pour une personne ivre : tu peux t’appuyer dessus, mais ça ne te ramènera pas chez toi. Donc à un moment, il faut surtout avoir du feeling pour le jeu. Je ne vais pas mentir, cette phrase vient de Jay Wright. Donc dédicace à Jay Wright. »

Karl-Anthony Towns interloqué

Jay Wright n’est autre que l’ancien coach de Villanova, et il a eu sous ses ordres Josh Hart donc, mais aussi Jalen Brunson et Mikal Bridges. C’est l’un des plus grands coaches de l’histoire NCAA, ancien assistant avec Team USA.

Assis à côté de son coéquipier, Karl-Anthony Towns grimace, et alors qu’un journaliste s’apprête à lui poser une question, il le coupe. « Attends, attends, on ne peut pas passer à autre chose après ça ! C’est une citation incroyable ! » se marre KAT. « ‘Les stats avancées sont comme un lampadaire pour un ivrogne : tu peux t’appuyer dessus, mais ça ne te ramènera pas chez toi’… Mais tu peux quand même t’appuyer dessus ! Moi j’étais avec John Calipari et donc je n’avais jamais entendu ça ! »

Et Josh Hart de le chambrer : « T’es même pas allé à l’université ! »