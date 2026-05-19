Alex Caruso, le coup de poker presque gagnant

Un an après avoir lancé, avec réussite, Alex Caruso sur Nikola Jokic dans un Game 7 remporté par le Thunder, en demi-finale de conférence face aux Nuggets, Mark Daigneault a récidivé dans cette première manche de la finale de conférence Ouest contre les Spurs. Même s’il a Isaiah Hartenstein et Chet Holmgren pour répondre à un énorme Victor Wembanyama, le coach d’Oklahoma City a tenté d’opposer son arrière de 1m96 sur le Français.

« Intelligence déjà, puis instinct, esprit de compétition », liste l’entraîneur quand il évoque les qualités de son remplaçant pour affronter des All-Stars comme le Serbe, LeBron James ou désormais le pivot de San Antonio. « Il fait un remarquable travail contre ces joueurs-là. »

Une possible arme anti-Wemby ?

L’ancien des Lakers a fait de bonnes choses pour gêner « Wemby ». Il l’a même poussé à la faute (offensive) en fin de quatrième quart-temps alors que le défenseur de l’année aurait pu se passer de ce geste inutile, en fonçant dans son adversaire tête baissée.

« J’ai fait ce que je fais avec les autres très bons joueurs de la ligue : rendre ses prises de balle compliquées, ne pas répondre physiquement de la même manière deux fois de suite et, surtout pour lui, l’écarter le plus possible du panier », analyse le double champion NBA. « Il a eu quelques ballons près du cercle en fin de match, où j’étais mal placé, et c’étaient des paniers faciles. Cela a aidé les Spurs à passer la ligne d’arrivée. »

Malgré son travail individuel et les capacités collectives de la défense du Thunder, Alex Caruso admet que Victor Wembanyama, auteur d’une exceptionnelle prestation, a été particulièrement bon pour demander et obtenir le ballon dans des positions idéales pour lui et sa grande taille. C’est-à-dire près du cercle, où il n’avait plus qu’à enchaîner vite. Ce qui ne fut pas toujours le cas depuis le début de sa carrière.

« On voit une évolution au cours de la saison », précise même le remplaçant d’Oklahoma City. « On voit qu’ils font de bons efforts pour lui donner le ballon près du cercle plutôt que loin du panier. Il est plus efficace quand il est près du cercle et peut conclure. »

Le match de sa vie

En plus d’avoir fait un gros travail en défense, Alex Caruso a aussi brillé en attaque avec 31 points à 11/19 au shoot dont 8/14 à 3-pts ! Jamais il n’avait inscrit autant de points dans une rencontre de playoffs. Et même en saison régulière, sa meilleure pointe est à 32 points. C’est dire s’il a fait un gros match offensif, en profitant de son duel face à « Wemby » qui, voulant protéger le cercle et aider, était souvent très loin de lui.

« Je fais ce qui se présente devant moi. Dans ce match, ce furent beaucoup de shoots et une grande partie sont rentrés dedans. J’ai fait aussi ce que je sais faire, défendre, aller au cercle de temps en temps », commente le principal intéressé, qui ajoute qu’il « joue sans doute mieux à ce moment de la saison car gagner prend un poids bien plus important en playoffs qu’en saison régulière ».

Malheureusement, ce record en carrière n’ira pas avec une victoire, mais il offre des options intéressantes à Mark Daigneault. « Gros match de sa part et c’est dommage de le perdre. Je suis fier de lui. Il a tout donné. Je m’attends à ça de sa part, surtout à ce moment de la saison », glisse Shai Gilgeous-Alexander, auteur d’une performance très moyenne. « Tout ce qui est nécessaire, il le ferai », poursuit de son côté Jalen Williams. « C’est vraiment génial de l’avoir dans l’équipe. Il fut très important dans le titre de la saison passée. Ce que le jeu réclame, il nous l’offre. »

Alex Caruso Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 37 15:11 43.1 30.2 70.0 0.4 1.4 1.8 2.0 1.4 0.6 1.1 0.3 3.6 2018-19 LAL 25 21:14 44.5 48.0 79.7 0.8 1.9 2.7 3.1 2.2 1.0 1.7 0.4 9.2 2019-20 LAL 64 18:22 41.2 33.3 73.4 0.3 1.7 1.9 1.9 1.5 1.1 0.8 0.3 5.5 2020-21 LAL 58 20:58 43.6 40.1 64.5 0.5 2.4 2.9 2.8 1.9 1.1 1.3 0.3 6.4 2021-22 CHI 41 27:59 39.8 33.3 79.5 0.8 2.8 3.6 4.0 2.6 1.7 1.4 0.4 7.4 2022-23 CHI 67 23:30 45.5 36.4 80.8 0.6 2.3 2.9 2.9 2.4 1.5 1.1 0.7 5.6 2023-24 CHI 71 28:44 46.8 40.8 76.0 0.9 3.0 3.8 3.5 2.5 1.7 1.4 1.0 10.1 2024-25 OKC 54 19:17 44.6 35.3 82.4 0.7 2.2 2.9 2.5 1.9 1.6 0.7 0.6 7.1 2025-26 OKC 56 18:13 42.3 29.3 80.4 0.5 2.3 2.8 2.0 1.2 1.3 0.9 0.3 6.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.