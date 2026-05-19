Une soirée à vite oublier pour Shai Gilgeous-Alexander

Cela devait être sa soirée. Celle de son triomphe, avec un deuxième trophée de MVP consécutif, présenté au public du Paycom Center. Mais outre que Victor Wembanyama et les Spurs sont venus gâcher la fête avec une victoire en double prolongation dans un match superbe, Shai Gilgeous-Alexander a connu une soirée compliquée.

C’est pourtant très rare chez lui mais il a complétement raté sa première mi-temps avec seulement 4 points à 1/5 au shoot. Depuis presque trois ans et octobre 2023, on ne l’avait pas vu finir une première période avec moins de deux paniers inscrits ! Il fut hésitant et maladroit.

« Je prends ce que la défense me donne. Au début, j’avais moins d’espace et il y en avait pour les shooteurs », décrit-il, ayant terminé avec 12 passes décisives. « Au fil du match, ils ont desserré l’étau et j’ai pu prendre mes tirs. Je dois faire mieux quand j’ai mes shoots. »

Néanmoins, cela est déjà arrivé que le Canadien manque le premier acte avant de se réveiller fortement dans le second. Là encore, ce ne fut pas totalement le cas.

Certes, il a inscrit un panier important à trois secondes du terme pour emmener les deux équipes en prolongation, mais ses 18 points en deuxième période, avec deux prolongations, demeurent loin de ses standards.

Comment trouver des espaces ?

Il termine ainsi avec 24 points en 51 minutes et un très vilain 7/23 au shoot… « Je dois être meilleur, surtout contre une équipe de ce niveau », admet le leader du Thunder, qui se retrouve face à un défi autrement plus compliqué que lors des deux premiers tours, contre Phoenix ou Los Angeles.

Le premier rideau défensif des Spurs, avec Stephon Castle, Devin Vassell et Dylan Harper, sans oublier De’Aaron Fox, absent, est excellent. Les Texans ont une petite armée à présenter pour limiter « SGA ». Si jamais ce dernier perce le premier rideau, il faut se coltiner le second, plus épais et imposant encore : Victor Wembanyama. L’équation est difficile à résoudre et batailler avec autant de bons défenseurs est exigeant physiquement.

« On va devoir trouver des solutions », annonce Mark Daigneault. « Ils sont bons tactiquement et possèdent beaucoup d’armes, avec Wembanyama évidemment. Ils n’en sont pas là par hasard. Nous non plus. On va résoudre les problèmes et être meilleur dans le Game 2. »

C’est aussi épuisant mentalement d’affronter le Français, qui représente une menace constante avec sa taille, son envergue et sa mobilité.

Le Thunder ne peut jamais pénétrer tranquillement quand il est sur le parquet. Comment faire alors ? « Il faut être agressif et intelligent », répond Shai Gilgeous-Alexander, conscient que cet équilibre est complexe à trouver. « On se fait attraper si on réfléchit trop », ajoute-t-il. Dès mercredi soir, il lui faudra avoir trouvé des réponses.

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 26:31 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 34:42 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 33:43 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 34:41 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 35:32 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34:02 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 OKC 76 34:11 51.9 37.5 89.8 0.9 4.1 5.0 6.4 2.2 1.7 2.4 1.0 32.7 2025-26 OKC 68 33:13 55.3 38.6 87.9 0.6 3.7 4.3 6.6 2.0 1.4 2.2 0.8 31.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.