Matchs
NBA
Matchs
NBA

Autoritaires, les Pistons arrachent un Game 7 !

Publié le 16/05/2026 à 6:18
Modifié le 16/05/2026 à 7:26 Twitter Facebook

NBA – Avec un Jalen Duren retrouvé et une performance collective très solide, Detroit a dominé ce Game 6 à Cleveland (94-115). La qualification se jouera dimanche dans une manche décisive.

pistons La tension est palpable sur le parquet dès les premiers instants de la rencontre. L’agressivité aussi. Ça bataille fort, on prend des rebonds offensifs, on vole des ballons. Aucune équipe ne se détache dans ce premier quart-temps, remporté de justesse par les Pistons (25-27). Ces derniers passent ensuite la seconde avec un 12-2. Cade Cunningham et Jalen Duren sont les patrons sur le terrain et il faut une grosse séquence des Cavaliers, en fin de première période, pour revenir (51-54).

Jalen Duren connaît une alerte à la cheville en troisième quart-temps et doit sortir. Ce qui ne pose aucun problème à Detroit car Paul Reed est encore une fois très bon pour le remplacer.

Duncan Robinson, qui sort du banc pour cette rencontre, frappe deux fois de suite à 3-pts et un écart commence à se faire. Car dans le même temps, Donovan Mitchell et sa bande souffrent pour trouver des solutions en attaque (70-84).

L’arrière et James Harden ont beau tout tenter dans le dernier acte, ça ne fonctionne pas. Jalen Duren puis Daniss Jenkins enfoncent le clou et les Pistons s’imposent fort logiquement 94-115 pour arracher un Game 7 dans le Michigan. Rendez-vous dimanche soir.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le réveil de Jalen Duren. Très critiqué, et à juste titre, depuis le début des playoffs, le pivot a enfin sorti une grosse prestation, avec 15 points, 11 rebonds et 3 contres, malgré sa petite alerte à la cheville en troisième quart-temps. Plus que les chiffres, c’est son attitude qui est à souligner. Il était présent sous le cercle et à l’aise en attaque, avec quelques bons mouvements. On a retrouvé le Jalen Duren de la saison régulière, si absent durant les playoffs.

– L’impact des seconds couteaux de Detroit. Daniss Jenkins, qui était titulaire à la place de Duncan Robinson, mais aussi Paul Reed ou Marcus Sasser : tous ont eu de l’impact dans cette sixième manche. Les quatre cités cumulent 55 points et les paniers qu’ils ont marqués ont fait la différence pour soutenir Cade Cunningham et Jalen Duren.

– L’attaque des Cavaliers en souffrance. 20 ballons perdus, dont 8 pour le seul James Harden, Donovan Mitchell maladroit (6/20 au shoot), les joueurs de Cleveland ont montré un visage moins impressionnant que celui des dernières rencontres. Et comme les Pistons avaient monté leur niveau de plusieurs crans, les hommes de Kenny Atkinson, après avoir été dominés, ont fini par craquer en troisième quart-temps.

Cleveland Cavaliers / 94 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
James Harden 37 6/13 3/8 8/10 0 7 7 4 3 4 8 0 -5 23 21
Evan Mobley 36 6/14 2/5 4/8 2 4 6 2 2 2 3 2 -24 18 15
Donovan Mitchell 37 6/20 2/6 4/4 2 2 4 3 2 1 3 0 -25 18 9
Jarrett Allen 30 5/6 0/0 3/4 7 1 8 1 1 1 1 1 -5 13 21
Dean Wade 23 1/2 1/2 0/0 1 2 3 0 0 0 0 0 -16 3 5
Sam Merrill 21 3/6 2/5 2/2 0 1 1 1 4 0 0 0 -10 10 9
Max Strus 30 2/9 2/7 0/0 3 5 8 0 3 0 1 0 -16 6 6
Jaylon Tyson 2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2
Nae'Qwan Tomlin 2 0/0 0/0 1/2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Thomas Bryant 3 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
Keon Ellis 2 0/1 0/0 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Dennis Schroder 15 0/4 0/1 0/0 0 2 2 3 2 0 3 0 -4 0 -2
Craig Porter 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 30/78 12/35 22/30 16 24 40 15 18 9 19 3 94
Detroit Pistons / 115 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Cade Cunningham 42 7/19 5/10 2/2 0 2 2 8 2 0 7 1 13 21 13
Jalen Duren 27 7/10 0/0 1/4 4 7 11 0 2 1 0 3 9 15 24
Daniss Jenkins 31 5/11 3/7 2/2 1 2 3 3 0 0 0 0 12 15 15
Ausar Thompson 24 4/6 0/1 2/3 5 4 9 4 6 4 2 1 12 10 23
Tobias Harris 25 2/7 0/2 2/2 0 5 5 3 4 2 2 0 6 6 9
Paul Reed 16 7/9 1/1 2/3 3 3 6 1 1 0 3 1 8 17 19
Duncan Robinson 20 4/7 4/7 2/3 0 2 2 2 2 0 0 0 3 14 14
Marcus Sasser 18 4/5 1/2 0/0 0 1 1 1 0 1 1 0 27 9 10
Caris LeVert 29 3/7 2/5 0/0 0 3 3 3 4 1 2 1 12 8 10
Ronald Holland II 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
Chaz Lanier 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0
Tolu Smith 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isaiah Stewart 4 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0
Total 43/82 16/36 13/19 13 30 43 25 22 9 17 7 115

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

MIN109
SAS139
CLE94
DET115

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Rédacteur de contenu sur les paris sportifs Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Cleveland Cavaliers en 1 clic

Detroit Pistons en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes