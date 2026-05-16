Autoritaires, les Pistons arrachent un Game 7 !

La tension est palpable sur le parquet dès les premiers instants de la rencontre. L’agressivité aussi. Ça bataille fort, on prend des rebonds offensifs, on vole des ballons. Aucune équipe ne se détache dans ce premier quart-temps, remporté de justesse par les Pistons (25-27). Ces derniers passent ensuite la seconde avec un 12-2. Cade Cunningham et Jalen Duren sont les patrons sur le terrain et il faut une grosse séquence des Cavaliers, en fin de première période, pour revenir (51-54).

Jalen Duren connaît une alerte à la cheville en troisième quart-temps et doit sortir. Ce qui ne pose aucun problème à Detroit car Paul Reed est encore une fois très bon pour le remplacer.

Duncan Robinson, qui sort du banc pour cette rencontre, frappe deux fois de suite à 3-pts et un écart commence à se faire. Car dans le même temps, Donovan Mitchell et sa bande souffrent pour trouver des solutions en attaque (70-84).

L’arrière et James Harden ont beau tout tenter dans le dernier acte, ça ne fonctionne pas. Jalen Duren puis Daniss Jenkins enfoncent le clou et les Pistons s’imposent fort logiquement 94-115 pour arracher un Game 7 dans le Michigan. Rendez-vous dimanche soir.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le réveil de Jalen Duren. Très critiqué, et à juste titre, depuis le début des playoffs, le pivot a enfin sorti une grosse prestation, avec 15 points, 11 rebonds et 3 contres, malgré sa petite alerte à la cheville en troisième quart-temps. Plus que les chiffres, c’est son attitude qui est à souligner. Il était présent sous le cercle et à l’aise en attaque, avec quelques bons mouvements. On a retrouvé le Jalen Duren de la saison régulière, si absent durant les playoffs.

– L’impact des seconds couteaux de Detroit. Daniss Jenkins, qui était titulaire à la place de Duncan Robinson, mais aussi Paul Reed ou Marcus Sasser : tous ont eu de l’impact dans cette sixième manche. Les quatre cités cumulent 55 points et les paniers qu’ils ont marqués ont fait la différence pour soutenir Cade Cunningham et Jalen Duren.

– L’attaque des Cavaliers en souffrance. 20 ballons perdus, dont 8 pour le seul James Harden, Donovan Mitchell maladroit (6/20 au shoot), les joueurs de Cleveland ont montré un visage moins impressionnant que celui des dernières rencontres. Et comme les Pistons avaient monté leur niveau de plusieurs crans, les hommes de Kenny Atkinson, après avoir été dominés, ont fini par craquer en troisième quart-temps.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.