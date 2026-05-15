La NBA valide le « no call » qui a fait enrager Detroit

Au lendemain du Game 5 remporté en prolongation par les Cavaliers, la NBA a confirmé que les arbitres avaient eu raison de ne pas siffler faute sur l’action litigieuse de la fin du quatrième quart-temps.

À 103-103, Cleveland avait laissé filer une dernière possession confuse, et Ausar Thompson s’était jeté sur le ballon avant d’être déséquilibré au contact de Jarrett Allen. Toute la salle avait alors réclamé une faute, comme les joueurs de Detroit et JB Bickerstaff, persuadés que le frère d’Amen aurait dû obtenir deux lancers-francs pour tenter de donner la victoire aux siens.

« Il a clairement fait faute sur Ausar. Il l’a fait trébucher alors qu’il allait chercher un ballon perdu », avait ainsi pesté le coach des Pistons après la rencontre.

Sauf que le « Last Two Minute Report » de la ligue a livré une autre lecture de l’action. Selon la NBA, Jarrett Allen et Ausar Thompson « avancent légalement vers le même endroit » en poursuivant un ballon dont personne n’a encore la possession, avant de perdre l’équilibre à cause d’un contact jugé marginal.

Le Game 6 programmé ce soir

Tony Brothers, le chef du trio arbitral, avait déjà défendu cette décision après la rencontre, expliquant qu’en direct, les deux joueurs allaient simplement vers le ballon, avec un contact accidentel au niveau des jambes.

Pour Detroit, la pilule reste forcément difficile à avaler. Car une faute aurait envoyé Ausar Thompson sur la ligne, à 103-103, avec la possibilité de faire basculer la soirée. À la place, les Cavaliers ont survécu, puis pris le dessus en prolongation (117-113) pour signer leur première victoire à l’extérieur dans ces playoffs.

Cleveland mène désormais 3-2 et aura l’occasion de conclure la série ce soir, à domicile, pour rejoindre les Knicks en finale de conférence.