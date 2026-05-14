Le coup de sifflet oublié sur Ausar Thompson fait grincer des dents à Detroit

C’est une action qui aurait pu tout changer mercredi soir, et peut-être avec elle toute cette série entre les Pistons et les Cavaliers. Cleveland avait la balle de match en toute fin de quatrième quart-temps, mais Ausar Thompson s’est montré décisif sur Donovan Mitchell, avant d’être bousculé par Jarrett Allen. L’ailier de Detroit termine au sol, l’arbitre Tony Brothers laisse jouer et la rencontre file en prolongation, finalement fatale à Thompson et les siens.

La frustration était immense, alors que les cinq Pistons présents sur le parquet et leur coach JB Bickerstaff n’ont pu masquer leur colère et leur incompréhension.

Cette décision arbitrale est d’autant plus cruciale que les Cavaliers étaient dans la pénalité, et qu’une faute aurait envoyé Ausar Thompson sur la ligne des lancers-francs. Avec un peu plus d’une seconde à jouer, une ou deux réussites auraient pu quasiment garantir la victoire à la franchise du Michigan.

Deux lancers-francs non sifflés, la bascule de la série ?

« Il a fait faute sur Ausar, c’est clair », accusait le coup JB Bickerstaff. « Il l’a fait tomber en voulant se battre pour le ballon sur une situation où le match se décidait. C’est dur. »

D’autant plus que les Pistons étaient déjà dans le dur, après avoir encaissé un 9-0 pour conclure le temps réglementaire, et ne parvenaient plus à scorer.

Ces deux lancers-francs auraient pu être une bouée de sauvetage tombée du ciel, fruit aussi de l’activité remarquable d’Ausar Thompson, encore une fois superbe en défense mercredi avec quatre interceptions et trois contres.

« Nous avons tous vu l’action, c’est assez clair que c’était une faute », a abondé Cade Cunningham. « Ausar avait le ballon en sa possession, il court vers l’avant, et on le fait trébucher. C’est une faute. Cela a été une faute tout le reste du match. En fin de match, j’imagine que personne ne veut faire ce coup de sifflet. Tout le monde veut laisser le match se décider de lui-même. Donc personne n’a voulu intervenir, peu importe que ce soit une faute. »

Les arbitres eux-mêmes ont reconnu qu’il y avait bien eu contact sur cette action, alors que la jambe de Jarrett Allen fait perdre ses appuis à Ausar Thompson. Mais pas de quoi justifier un coup de sifflet.

« Durant l’action, les deux joueurs se battaient pour le ballon, et il y a eu un contact accidentel avec les jambes alors qu’aucun joueur n’était en possession du ballon », a expliqué Tony Brothers après le match.

« On ne peut pas se tourner vers les arbitres pour qu’ils nous donnent une victoire »

Principal intéressé, Ausar Thompson a lui aussi regretté le manque de dialogue, sans pour autant tout mettre sur le dos du corps arbitral.

« Les arbitres ne nous ont pas donné beaucoup d’explications, en général », a-t-il soufflé. « Ils se sont simplement éloignés, mais c’est OK. Vous ne pouvez pas blâmer les arbitres. Nous ne pourrons pas dire que nous ne nous sommes pas mis nous-mêmes dans cette position. J’espère que la prochaine fois, nous pourrons avoir une conversation plus solide avec les arbitres. On ne peut pas se tourner vers eux pour qu’ils nous donnent une victoire. Que ce soit une faute ou non, nous aurions pu faire mieux pour nous mettre dans une meilleure posture. »

« On l’a fait tomber, et ils ne sifflent pas ça », s’est agacé Paul Reed, dont les propos ne vont sans doute pas plaire à la NBA. « Les arbitres ratent des coups de sifflet, donc ce n’est pas cela qui a décidé de la victoire ou de la défaite. C’est juste une autre action que les arbitres ont ratée. Ils en ratent beaucoup. Il n’y a rien de nouveau. »

Pour le meneur Daniss Jenkins, titulaire surprise du Game 5 en l’absence de Duncan Robinson, cette situation est aussi une question de manque de respect envers cette équipe de Detroit.

« Nous sommes les Pistons, nous ne nous attendions pas à ce qu’ils sifflent », a-t-il assuré, insistant toutefois sur les failles des siens dans le final. « Nous savions que c’était une faute, mais nous ne nous attendions pas à ce qu’ils nous la donnent. Cela ne nous est pas resté en tête jusqu’en prolongation. Nous voulions seulement jouer notre jeu, mais nous n’avons pas été assez bons dans l’exécution. »

Les Pistons pourront déplorer longtemps cette action litigieuse. Mais aussi se rappeler qu’à quatre reprises dans le quatrième quart-temps, ils n’ont même pas réussi à déclencher un tir en 24 secondes…