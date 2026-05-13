Face à Wemby, Rudy Gobert savoure le rayonnement français

Cela fait désormais dix jours, et le début de la série entre les Wolves et les Spurs, que les communications entre Rudy Gobert et Victor Wembanyama se limitent au parquet. Proches depuis presque dix ans, l’élève et le maître ont temporairement coupé les ponts pour tout miser sur la compétition.

« Pas en ce moment », confirme le pivot de Minnesota, sur les messages échangés avec son adversaire direct. « On se parle régulièrement. On se dit bonjour sur le terrain. Nos familles se voient. Mais là, on est concentré. »

Rudy Gobert avait pris sous son aile Victor Wembanyama il y a quelques années maintenant. On se souvient notamment des images des deux hommes, en 2020, à Nanterre, quand l’ancien pivot du Jazz s’était entraîné avec les très jeunes Wembanyama et Maxime Raynaud.

« Quand j’avais 16 ans, j’aurais adoré bosser avec des joueurs NBA, surtout avec des joueurs à mon poste », justifie le quadruple défenseur de l’année, toujours de bons conseils pour la star de San Antonio.

« En matière de préparation physique, il devrait être un modèle pour tous les intérieurs », assure ainsi « Wemby ».

Rudy Gobert espère que « les Français sont fiers »

Professionnel irréprochable dans le soin apporté à son corps, avec notamment une alimentation disciplinée et une endurance toujours impressionnante, Rudy Gobert a montré la voie à son coéquipier en Equipe de France.

« On peut être le plus talentueux possible, si on n’est pas capable de rester sur le parquet, quel est l’intérêt ? Une discipline est nécessaire pour prendre soin de son corps », assure le joueur des Wolves. « Quand on fait 2m10 ou plus, on met plus de pression sur ses articulations, on est plus lourd. Les risques sont plus grands. Donc ça demande un énorme travail de l’ombre que les fans ne voient pas. Il faut passer des heures à devenir plus puissant, plus souple. C’est essentiel pour un sport avec un tel rythme. Il y a tant de contacts, de matches, de voyages. Si on n’est pas obsédé par ça, on ne met pas les meilleures chances de son côté. »

Quoi qu’il arrive d’ici la fin de cette série, dominée par San Antonio pour l’instant (3-2), un Français sera en finale de conférence Ouest. Pour Rudy Gobert, c’est une bonne nouvelle pour son pays, qu’il faut célébrer dignement.

« J’espère que les Français sont fiers. La France a des fans spéciaux. Parfois, ils sont plus durs avec les Français qu’avec les autres », remarque-t-il. « Ce qui m’intéresse vraiment, c’est que les petits jeunes en France aient des modèles auxquels s’identifier et puissent se rendre compte de tout ce qu’il est possible de faire. »