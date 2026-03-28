La discipline alimentaire, recette de la longévité de Rudy Gobert

Si Rudy Gobert dispute en moyenne plus de 70 matchs par saison depuis son installation dans la rotation du Jazz en 2014/15, ce n’est pas un hasard. Le pivot français n’a jamais négligé un aspect fondamental : l’alimentation.

Un choix de vie qui éclaire en partie sa remarquable durabilité, alors qu’il continue d’afficher des statistiques solides avec Minnesota, dans sa 13e saison NBA, avec près de 11 points, 11.5 rebonds et 1.7 contre de moyenne.

« Ça vous impacte à court terme, mais encore plus sur le long terme », explique-t-il à Andscape. « Beaucoup de blessures ou de problèmes physiques sont liés à l’inflammation. Donc ce que vous mangez va soit vous guérir, soit vous tuer à petit feu. Il n’y a pas d’entre-deux. Si vous mangez des aliments qui vous nourrissent et réduisent l’inflammation dans votre corps, vous donnez à vos articulations, vos muscles, vos tendons et à toutes vos cellules une meilleure chance de récupérer. Vous prolongez alors votre carrière, et même votre vie. »

Un investissement commencé dès Cholet

À bientôt 34 ans, malgré les rudes batailles qu’il mène dans les raquettes NBA depuis maintenant plus d’une décennie, Rudy Gobert continue de tenir le cap. Et il est convaincu que l’attention portée à son hygiène de vie y est pour beaucoup. Une prise de conscience qui remonte à ses années à Cholet.

« La nutrition a toujours été très importante dans ma manière de jouer et de récupérer. Comme j’étais très mince, j’ai dû énormément travailler pour prendre du bon poids et du muscle. Avant même la Draft, j’avais engagé une cheffe qui venait cuisiner chez moi à Cholet. Je la payais 1 000 dollars par mois, ce qui représentait une grosse partie de mon salaire à l’époque, mais j’ai tout de suite compris que c’était un bon investissement. »

Curieux sur ces questions, le Français continue d’apprendre. « Je m’intéresse toujours à la nutrition, et c’est fascinant de voir à quel point ce que l’on consomme est important, pour un athlète, et pour tout le monde. »

Aujourd’hui, Rudy Gobert s’entoure d’un nutritionniste, d’un chef à temps plein et d’un naturopathe. Son objectif : limiter au maximum les aliments transformés pour favoriser récupération, bien-être et performance.

« Bien sûr, aux États-Unis, c’est beaucoup plus difficile… C’est en grande partie une question de revenus : la restauration rapide coûte moins cher que la vraie nourriture, donc beaucoup de gens n’ont pas vraiment le choix », observe-t-il. « Mais il y a toujours des décisions à prendre : boire du soda ou de l’eau, grignoter ou manger un vrai repas. C’est aussi une question de connaissance. »

« Je suis probablement plus heureux que jamais »

Pour le pivot des Timberwolves, bien manger n’a en tout cas rien d’une privation.

« On doit tous être curieux par rapport à ce que l’on consomme, parce que ça influence directement notre vie, et je ne pense pas que ça retire la notion de plaisir. Souvent, les gens pensent que manger sainement, c’est ne pas se faire plaisir. Moi, j’apprécie chacun de mes repas. Je ne suis pas particulièrement compliqué, mais je tiens à ne manger que de la vraie nourriture. Aux États-Unis, c’est parfois plus délicat, mais on fait en sorte de s’approvisionner avec de bons produits, autant que possible. Et je pense que le fait d’avoir engagé un chef privé a porté ses fruits sur la durée. Les résultats se voient au fil des années. »

Comme Chris Paul ou Shai Gilgeous-Alexander, Rudy Gobert ne laisse désormais plus grand-chose au hasard sur le plan alimentaire. Une rigueur loin des projecteurs, mais devenue essentielle à son rendement sur le terrain.

« J’adorais manger des desserts tout le temps, et j’en mange beaucoup moins aujourd’hui. Mais je sais aussi que si j’en prends un de temps en temps, ce n’est pas grave. En revanche, je ne bois plus du tout d’alcool. J’ai arrêté il y a un an, et c’est une démarche spirituelle », confie-t-il. « Je me lance des défis dans ce domaine, et je suis probablement plus heureux que jamais. Je grignote moins aussi. C’est toute la beauté de la discipline : sacrifier un plaisir immédiat pour un bonheur plus profond et un plus grand sentiment d’accomplissement. »

Rudy Gobert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 UTA 45 9:39 48.6 49.2 1.1 2.3 3.4 0.2 1.3 0.2 0.7 0.9 2.3 2014-15 UTA 82 26:19 60.4 0.0 62.3 3.2 6.2 9.5 1.3 2.1 0.8 1.4 2.3 8.4 2015-16 UTA 61 31:40 55.9 56.9 3.4 7.5 11.0 1.5 2.7 0.7 1.9 2.2 9.1 2016-17 UTA 81 33:53 66.1 0.0 65.3 3.9 8.9 12.8 1.2 3.0 0.6 1.8 2.6 14.0 2017-18 UTA 56 32:26 62.2 68.2 2.9 7.8 10.7 1.4 2.7 0.8 1.9 2.3 13.5 2018-19 UTA 81 31:49 66.9 63.6 3.8 9.0 12.9 2.0 2.9 0.8 1.6 2.3 15.9 2019-20 UTA 68 34:19 69.3 63.0 3.4 10.1 13.5 1.5 3.2 0.8 1.9 2.0 15.1 2020-21 UTA 71 30:48 67.5 0.0 62.3 3.4 10.1 13.5 1.3 2.3 0.6 1.7 2.7 14.3 2021-22 UTA 66 32:07 71.3 0.0 69.0 3.7 11.0 14.7 1.1 2.7 0.7 1.8 2.1 15.6 2022-23 MIN 70 30:41 65.9 0.0 64.4 3.3 8.3 11.6 1.2 3.0 0.8 1.7 1.4 13.4 2023-24 MIN 76 34:07 66.1 0.0 63.8 3.8 9.2 12.9 1.3 3.1 0.7 1.6 2.1 14.0 2024-25 MIN 72 33:10 66.9 67.4 3.7 7.2 10.9 1.8 2.5 0.8 1.2 1.4 12.0 2025-26 MIN 70 31:26 69.3 0.0 52.4 4.0 7.5 11.5 1.7 2.6 0.8 1.4 1.7 11.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.