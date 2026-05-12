À Golden State, Janelle Salaün et Gabby Williams rayonnent déjà

Avec l’arrivée de Gabby Williams à Golden State et le retour de blessure de Kayla Thornton, la place de Janelle Salaün dans la rotation pouvait susciter des interrogations. Après deux matchs, l’ailière française évolue en sortie de banc et elle brille. La vice-championne olympique a d’abord inscrit 20 points dans la large victoire face au Storm. Elle a ajouté 21 unités pour aider les Valkyries à venir à bout de Phoenix.

« Elle peut être titulaire ou sortir du banc », souligne sa coach, Natalie Nakase. « Peu importe le nombre de minutes qu’elle va avoir, elle va toujours se donner à 100 %. Selon les matchs, elle pourra rentrer dans le cinq de départ. Pour moi, le cinq de départ n’a pas d’importance. Ce qui compte, c’est la manière dont nous finissons les matchs. Chaque minute a la même importance. Toutes les possessions comptent. Cette équipe n’est pas égoïste et c’est un luxe. Elles viennent me voir et me demandent si je veux qu’elles soient titulaires ou non. C’est vraiment rare et j’ai un groupe incroyable. »

Dans le dernier acte du duel face au Mercury, Janelle Salaün est ainsi sur le terrain. Et si Phoenix tente de revenir dans le match et recolle plusieurs fois à une possession, la Française répond systématiquement avec deux flèches à longue distance pour redonner de l’air à la franchise californienne. Sur son dernier tir primé, elle ne peut cacher sa joie, tandis que le Chase Center ne cesse de pousser son équipe.

« J’essaie simplement d’apporter de l’énergie quand j’entre sur le terrain », résume-t-elle. « Dans cette salle, lorsque vous marquez, cela vous donne des frissons. Je voulais exprimer mes émotions. Cette équipe est vraiment expressive. Nous voulons célébrer à chaque fois que nous marquons. »

Gabby Williams impressionne

Si Golden State a pu s’imposer, c’est aussi parce que Phoenix s’est aussi cassé les dents sur la défense agressive de Gabby Williams. En fin de rencontre, la Française alterne les interceptions et les tirs à 3-points pour aider Golden State à creuser l’écart. Pour son deuxième match sous ses nouvelles couleurs, elle a noirci la feuille avec 19 points, 5 rebonds, 3 passes et 4 interceptions.

« Grâce à son physique, elle peut défendre sur tous les postes », note Natalie Nakase. « Ses mains traînent partout et elles sont vraiment dangereuses. Ce qui est vraiment cool avec elle, c’est qu’on ne sait jamais à quel moment elle va les sortir. Elle est incroyable et nous avons hâte de voir à quel point elle peut s’intégrer dans cette équipe. »

Avant cette saison 2026, Gabby Williams confiait que son style de jeu correspondait à l’ADN des Valkyries, basé sur la défense. Pour le moment, la joueuse semble trouver sa place dans sa nouvelle équipe. Pour ses débuts, face au Storm, elle avait été maladroite, mais elle avait compensé grâce à sa polyvalence. Elle avait pesé au rebond avec six prises, mais aussi à la distribution avec quatre passes décisives.

« Cette fille est partout », constate Kayla Thornton. « C’est une défenseuse et c’est génial parce qu’elle permet de toutes nous connecter. Nous avons des joueuses comme Janelle, Kiah [Stokes], Veronica [Burton] et moi-même qui ont de longs bras. Nous pouvons perturber les équipes adverses. L’avoir dans l’équipe est une bénédiction. »