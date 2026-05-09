Premier succès pour les Valkyries de Janelle Salaün et Gabby Williams

Pour sa première avec les Valkyries, Gabby Williams (7 points, 6 rebonds, 4 passes) retrouvait Seattle, son ancienne équipe. Draftée par Golden State avant d’être envoyée au Storm, Flau’jae Johnson ouvre le score. Les locales dominent les premières minutes grâce à un parfait 4/4 de loin. À l’intérieur, Dominique Malonga (21 points, 8 rebonds, 2 contres) inscrit ses premiers points de la partie (20-13).

Golden State comble une partie de son retard à la fin du premier acte avec l’entrée en jeu de ses remplaçantes. Sur une flèche à longue distance, Janelle Salaün (20 points, 2 rebonds, 1 contre) ramène les Valkyries à une longueur (24-23). Cecilia Zandalasini donne ensuite l’avantage à la franchise californienne dès le début du deuxième acte.

Dans la foulée, les joueuses de Natalie Nakase règlent la mire à 3-points. Veronica Burton et Kayla Thornton réussissent toutes les deux un panier primé pour creuser l’écart (37-30).

Un coup de chaud de Janelle Salaün pour finir la soirée

Malgré la bonne première période de Jade Melbourne, autrice de 11 points avant de rejoindre les vestiaires, le Storm ne reivent pas. Servie par Janelle Salaün, Kayla Thornton rentre un nouveau tir lointain avant la mi-temps (48-41).

Après la pause, les Valkyries continuent sur leur lancée. Grâce à un « floater » de Veronica Burton et un tir à 3-points de Gabby Williams, Golden State prend dix points d’avance, le plus gros écart du match jusque-là (56-46). Pour alourdir la note, les Californiennes se reposent ensuite sur Kaitlyn Chen.

La meneuse ouvre son compteur dans ce troisième quart-temps, puis inscrit sept points pour permettre à son équipe de mener 69-53 avant le début du dernier acte. Et Kaitlyn Chen continue de faire mal à la défense du Storm. Elle prend le meilleur sur Dominique Malonga, avant d’enchaîner avec un panier primé.

Janelle Salaün lui emboîte alors le pas. Grâce à un bon décalage de Gabby Williams, l’ailière décoche une flèche à longue distance. Dans la foulée, elle en ajoute deux de plus pour enterrer le Storm (87-67). Les Valkyries finissent par s’imposer 91 à 80 et lancent parfaitement leur saison 2026.