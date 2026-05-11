Janelle Salaün et Gabby Williams refroidissent le Mercury

Après avoir écrasé les Aces, le Mercury était en «back-to-back» et se rendait en Californie pour défier les Valkyries. Si Phoenix prend le contrôle du match dans les premières minutes, il faut attendre l’arrivée de Janelle Salaün (21 points, 7/10 au tir, 4/5 de loin) pour voir Golden State revenir dans la rencontre.

Dès son entrée en jeu, la Française décoche une flèche longue distance, suivie par des paniers de Kaila Charles et Laeticia Amihere (17-13). L’intérieure de Golden State convertit un 2+1 au début du deuxième acte pour ramener les deux équipes à égalité (20-20).

Si Noemie Brochant (9 points, 3/5 au tir) répond derrière l’arc, c’est le duo de Frenchies de Golden State qui donne l’avantage aux locales. D’abord, Janelle Salaün finit au cercle puis Gabby Williams (19 points 5 rebonds, 3 passes) réussit son premier tir lointain de la soirée après deux tentatives infructueuses en début de match (25-23). Les Valkyries enchaînent et passent un 12-3. Un «run» que Janelle Salaün conclut avec un panier en contre-attaque après avoir intercepté une passe de Kiana Williams (36-26).

Gabby Williams et Janelle Salaün se régalent

Pour épauler le duo tricolore, Kayla Thornton (19 points, 8/14 au tir) inscrit neuf points de suite et offre à Golden State une confortable avance au moment de rejoindre les vestiaires (48-31). Après la pause, le Mercury montre un meilleur visage. Kahleah Copper convertit un 2+1 tandis que Jovana Nogic réussit un tir primé pour ramener Phoenix à neuf longueurs (48-39). Au terme de ce troisième acte, Alyssa Thomas (19 points, 11 passes) se fraie un chemin jusqu’au cercle et Jovana Nogic réduit l’écart à trois unités au début du quatrième quart-temps (68-65).

La réponse de Golden State vient de Janelle Salaün. Sur un «stepback», elle efface Kahleah Copper et s’élève derrière l’arc. La vice-championne olympique décoche une deuxième flèche à longue distance et profite de la mauvaise couverture défensive du Mercury pour trouver Laeticia Amihere sous le cercle (78-70). Une minute plus tard, la situation s’inverse. L’intérieure trouve la Française, oubliée par la défense de Phoenix et ajoute deux points à son compteur.

Pour sceller la victoire de Golden State, Gabby Williams réussit un nouveau panier lointain dans la dernière minute. Portées par leurs Françaises, les Valkyries s’imposent 95 à 79 et enchaînent un deuxième succès en autant de rencontres.