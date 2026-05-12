Une Nike GT Cut 4 pour Rob Dillingham et Jordan Poole

Voilà maintenant cinq ans que Nike a lancé sa collection Nike GT (pour « Greater Than »), initialement avec trois modèles baptisés « Run », « Jump » et « Cut » avant de s’étoffer par la suite. La ligne « Cut », destinée aux profils dynamiques, de « slashers », est celle qui a connu le plus de succès, et a donc été la première à arriver à un quatrième modèle, la Nike GT Cut 4, lancée au début de l’année 2026.

Cinq mois plus tard, c’est au tour de coloris « Player Exclusive » de donner un nouveau relief à ce nouveau modèle, et après la version Victor Wembanyama, voici deux nouveaux modèles « PE » qui s’apprêtent à investir le marché : la Nike GT Cut 4 Rob Dillingham et Jordan Poole, qui avaient déjà été mis à l’honneur sur le modèle précédent.

La paire dessinée pour Rob Dillingham se distingue par sa tige mi-argent mi-bronze, avec des finitions en gris métallique, tandis que celle de Jordan Poole ressort en noir et or. Chacun dispose de son propre logo sur le talon, avec un « RD » pour Rob Dillingham et un motif de soleil couchant pour Jordan Poole.

Les Nike GT Cut 4 Rob Dillingham et Jordan Poole sont pour l’instant disponibles en précommande sur Basket4Ballers au prix de 200 euros. Leur sortie officielle est attendue pour le 20 mai, comme la paire de Wemby.