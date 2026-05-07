Matchs
NBA
Matchs
NBA

Un coloris « Gold Panther » estampillé Victor Wembanyama pour la Nike GT Cut 4

Publié le 7/05/2026 à 14:28 Twitter Facebook

Sneakers – La Nike GT Cut 4 prépare son retour avec ce coloris « PE » destiné à l’intérieur français, mais qui va également investir le marché mondial.

S’il a pour l’instant choisi d’autres modèles depuis le début de la série face aux Wolves, Victor Wembanyama passera peut-être en mode « Gold Panther » pour la suite. C’est en tout cas ce que suggère la sortie à venir de cette Nike GT Cut 4 « Player Exclusive » destinée à la superstar des Spurs, adepte de la collection « Nike GT » depuis la première heure. Pour l’occasion ce coloris sera bientôt disponible pour le grand public !

Le design de cette Nike GT Cut 4 se veut résolument futuriste, avec une base dentelée sur la partie extérieure et des finitions métalliques, sur les différents « Swoosh » notamment. Sur le plan technique, la semelle annonce du très lourd avec une association de mousse « Zoom X 3.0 » et « RBR-X » complétée par une structure en Cushlon et agrémentée d’une unité Zoom Strobel.

Ce coloris affiche une tige noire avec cet imprimé dans le style « panthère », avec également des touches de rouge, sur le « Swoosh » inversé mais aussi au niveau du talon où on peut lire les mentions « VW » reprenant les initiales du joueur ainsi qu’un simple « Nike ».

La Nike GT Cut 4 « Gold Panther » sera disponible sur Basket4Ballers à partir du 20 mai, au prix de 200 euros.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes