Un coloris « Gold Panther » estampillé Victor Wembanyama pour la Nike GT Cut 4

S’il a pour l’instant choisi d’autres modèles depuis le début de la série face aux Wolves, Victor Wembanyama passera peut-être en mode « Gold Panther » pour la suite. C’est en tout cas ce que suggère la sortie à venir de cette Nike GT Cut 4 « Player Exclusive » destinée à la superstar des Spurs, adepte de la collection « Nike GT » depuis la première heure. Pour l’occasion ce coloris sera bientôt disponible pour le grand public !

Le design de cette Nike GT Cut 4 se veut résolument futuriste, avec une base dentelée sur la partie extérieure et des finitions métalliques, sur les différents « Swoosh » notamment. Sur le plan technique, la semelle annonce du très lourd avec une association de mousse « Zoom X 3.0 » et « RBR-X » complétée par une structure en Cushlon et agrémentée d’une unité Zoom Strobel.

Ce coloris affiche une tige noire avec cet imprimé dans le style « panthère », avec également des touches de rouge, sur le « Swoosh » inversé mais aussi au niveau du talon où on peut lire les mentions « VW » reprenant les initiales du joueur ainsi qu’un simple « Nike ».

La Nike GT Cut 4 « Gold Panther » sera disponible sur Basket4Ballers à partir du 20 mai, au prix de 200 euros.