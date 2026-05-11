Paul George veut retrouver son explosivité cet été

Paul George en termine avec sa première campagne de playoffs avec les Sixers. Hier, alors que sa formation jouait sa survie face aux Knicks lors du Game 4, l’ailier n’a pas pesé bien lourd dans les débats : seulement 7 points (3/7 aux tirs dont 1/4 de loin) en 27 minutes.

Il s’agissait de sa plus petite production durant ces playoffs. Avec 16.4 points de moyenne (45,8% aux tirs), 4 rebonds et 3 passes, « PG » a malgré tout été l’un des joueurs les plus réguliers de sa formation.

Un fait notable pour le vétéran, grand habitué des passages à l’infirmerie (comme en début d’exercice), et qui, cette saison, a été privé de parquets pour un autre motif : une suspension de 25 matchs pour avoir enfreint le protocole anti-dopage de la ligue. Malgré ce nouvel épisode délicat à gérer, l’intéressé dit n’avoir jamais perdu le soutien des fans locaux.

« À travers tout ce qu’on a traversé, à travers ma situation personnelle… Ils ont été d’un grand soutien, ils m’ont soutenu tout au long de cette période. Compte tenu de tout ce qui s’est passé, surtout l’année dernière, à quel point la saison dernière a été difficile, leur offrir une post-saison cette année était le point positif et le moment fort de tout ça. Mais mon expérience avec les fans a été incroyable », qualifie-t-il.

De là à parler de saison réussie pour les Sixers et lui ? Difficile à dire tant, initialement, le montage de cette formation autour du trio Tyrese Maxey, Joel Embiid et lui est censé garantir des chances de viser le titre pour Philadelphie tous les ans.

Il n’a pas raté le moindre match depuis fin mars

Seulement avec les multiples remous subis en interne, un an après une année noire terminée sans playoffs, les Sixers ont dû passer par le play-in pour se qualifier en playoffs. Et y signer une performance mémorable en éliminant les Celtics, pourtant favoris, à l’issue d’un Game 7 après être revenus d’un déficit de 3-1. Avant d’être balayés au tour suivant.

Paul George, lui, rétrogradé comme troisième option de l’équipe lorsque Joel Embiid est en jeu, pourra se féliciter d’avoir fini la saison en bonne santé. Il n’a pas raté le moindre match depuis son retour de suspension fin mars. L’ailier, qui pense avoir fait des progrès notables en termes d’alchimie avec le pivot sur le pick-and-roll, entend toutefois bosser fort cet été pour revenir à 100% de ses moyens.

« Il s’agit de voir si je peux retrouver cette explosivité. J’ai trouvé que ça m’a beaucoup limité cette année dans ma capacité à être explosif en allant vers le panier. J’ai pourtant été capable, tout au long de ma carrière, de ne pas dépendre lourdement de mon tir extérieur, le jump shot étant plutôt comme une ‘amorce’ pour préparer l’attaque au cercle. Et j’ai eu l’impression que ce n’était pas là cette année », regrette-t-il.

Un sentiment confirmé par les chiffres. Paul George, qui a connu l’une de ses saisons les plus pauvres au niveau des lancers-francs obtenus, marquait 3.8 points en moyenne dans la raquette contre près du double quelques années auparavant. « Il faut voir si cette explosion peut revenir. Ce sera mon défi pour l’été », termine-t-il.

Paul George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 IND 61 20:44 45.3 29.7 76.2 0.6 3.1 3.7 1.1 2.1 1.0 1.1 0.4 7.8 2011-12 IND 66 29:40 44.0 38.5 80.2 0.8 4.8 5.6 2.4 2.9 1.6 1.8 0.6 12.1 2012-13 IND 79 37:37 41.9 36.2 80.7 1.1 6.5 7.6 4.1 2.9 1.8 2.9 0.6 17.4 2013-14 IND 80 36:14 42.4 36.4 86.4 0.8 6.0 6.8 3.5 2.5 1.9 2.8 0.3 21.7 2014-15 IND 6 15:10 36.7 40.9 72.7 0.7 3.0 3.7 1.0 1.8 0.8 2.0 0.2 8.8 2015-16 IND 81 34:48 41.8 37.1 86.0 1.0 6.0 7.0 4.1 2.8 1.9 3.3 0.4 23.1 2016-17 IND 75 35:51 46.2 39.4 89.8 0.8 5.8 6.6 3.3 2.7 1.6 2.9 0.4 23.7 2017-18 OKC 79 36:36 43.0 40.1 82.2 0.9 4.7 5.7 3.3 2.9 2.0 2.7 0.5 21.9 2018-19 OKC 77 36:54 43.8 38.6 83.9 1.4 6.8 8.2 4.1 2.8 2.2 2.7 0.4 28.0 2019-20 LAC 48 29:34 43.9 41.2 87.6 0.5 5.2 5.7 3.9 2.4 1.4 2.6 0.4 21.5 2020-21 LAC 54 33:43 46.7 41.1 86.8 0.8 5.8 6.6 5.2 2.4 1.1 3.3 0.4 23.3 2021-22 LAC 31 34:45 42.1 35.4 85.8 0.4 6.5 6.9 5.7 2.4 2.2 4.1 0.4 24.3 2022-23 LAC 56 34:38 45.7 37.1 87.1 0.8 5.3 6.1 5.1 2.8 1.5 3.1 0.4 23.8 2023-24 LAC 74 33:49 47.1 41.3 90.7 0.5 4.7 5.2 3.5 2.7 1.5 2.1 0.5 22.6 2024-25 PHI 41 32:32 43.0 35.8 81.4 0.6 4.8 5.3 4.3 2.5 1.8 2.6 0.5 16.2 2025-26 PHI 37 30:41 43.9 39.2 82.0 0.5 4.8 5.3 3.6 2.3 1.7 1.7 0.4 17.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.