En mode survie, Kenny Atkinson a jeté ses rotations par la fenêtre

En saison régulière, les entraîneurs aiment les rotations, les repères et les minutes planifiées. En playoffs, surtout quand une équipe est menée 2-0, il faut parfois froisser la feuille de match.

Kenny Atkinson l’a reconnu après la victoire des Cavaliers face aux Pistons (116-109), qui leur permet de revenir à 2-1 dans la série : Cleveland a joué « hors script ». Ou, plus frontalement : « Tant pis pour les rotations. »

« Il fallait sentir le match et trouver les cinq joueurs qui pouvaient nous aider à gagner », a expliqué le coach des Cavaliers, d’habitude beaucoup plus strict sur ses répartitions de minutes. « Ce sont les playoffs. »

Les options de James Harden

Dos au mur, Cleveland a donc avancé à l’instinct. Donovan Mitchell a encore porté l’attaque avec ses 35 points, tandis que James Harden a enfin répondu présent dans le money-time, avec trois paniers très importants.

« C’est le James Harden que je connais depuis tant d’années », a savouré Kenny Atkinson. « C’est le James qu’on connaît. On avait besoin de ça ce soir. »

L’ancien MVP restait sur deux premiers matchs compliqués, mais son coach a apprécié la variété de ses choix en fin de rencontre. « Ce n’était pas seulement un stepback à 3-points », a-t-il souligné. « Il a attaqué, puis il a mis son stepback, puis il a encore attaqué. Son répertoire a été impressionnant. »

Mais la victoire ne s’est pas uniquement jouée sur les stars. Kenny Atkinson a aussi insisté sur les détails venus du banc. « Dennis (Schröder) nous a donné beaucoup d’énergie », a-t-il noté à propos du meneur allemand, précieux comme deuxième porteur de balle face à la pression de Detroit. « Sam (Merrill) entre, il provoque deux passages en force. Jaylon (Tyson) met ce gros 3-points dans le corner alors qu’on souffre. Beaucoup de gars ont contribué. »

Le mojo de Max Strus

Et puis il y a eu Max Strus. Seulement 7 points, mais l’action décisive du match : une interception sur remise en jeu de Cade Cunningham, suivie du panier qui a redonné l’avantage aux Cavaliers à 2 minutes 30 de la fin du match.

« Sur ce genre d’actions, on parle souvent d’une action gagnante », a expliqué Kenny Atkinson. « C’était l’action gagnante du match. Ça a réveillé le public. Ça nous a redonné notre mojo. »

Tout n’est pas réglé pour autant. Le coach a regretté le déficit de possessions et le manque de ballons pour Jarrett Allen et Evan Mobley. « On ne les récompense pas assez », a-t-il reconnu. « On doit arrêter de seulement chercher des tirs ouverts à 3-points, et davantage aller au cercle ou servir nos grands. »

Mais à ce stade, l’essentiel était ailleurs : éviter le 0-3 et rester en vie dans la série.

« On sait que c’est une guerre, pas seulement une bataille », a conclu Kenny Atkinson. « Il faut quatre victoires. »