En mode survie, Kenny Atkinson a jeté ses rotations par la fenêtre

En saison régulière, les entraîneurs aiment les rotations, les repères et les minutes planifiées. En playoffs, surtout quand une équipe est menée 2-0, il faut parfois froisser la feuille de match.
Kenny Atkinson l’a reconnu après la victoire des Cavaliers face aux Pistons (116-109), qui leur permet de revenir à 2-1 dans la série : Cleveland a joué « hors script ». Ou, plus frontalement : « Tant pis pour les rotations. »
« Il fallait sentir le match et trouver les cinq joueurs qui pouvaient nous aider à gagner », a expliqué le coach des Cavaliers, d’habitude beaucoup plus strict sur ses répartitions de minutes. « Ce sont les playoffs. »
Les options de James Harden
Dos au mur, Cleveland a donc avancé à l’instinct. Donovan Mitchell a encore porté l’attaque avec ses 35 points, tandis que James Harden a enfin répondu présent dans le money-time, avec trois paniers très importants.
« C’est le James Harden que je connais depuis tant d’années », a savouré Kenny Atkinson. « C’est le James qu’on connaît. On avait besoin de ça ce soir. »
L’ancien MVP restait sur deux premiers matchs compliqués, mais son coach a apprécié la variété de ses choix en fin de rencontre. « Ce n’était pas seulement un stepback à 3-points », a-t-il souligné. « Il a attaqué, puis il a mis son stepback, puis il a encore attaqué. Son répertoire a été impressionnant. »
Mais la victoire ne s’est pas uniquement jouée sur les stars. Kenny Atkinson a aussi insisté sur les détails venus du banc. « Dennis (Schröder) nous a donné beaucoup d’énergie », a-t-il noté à propos du meneur allemand, précieux comme deuxième porteur de balle face à la pression de Detroit. « Sam (Merrill) entre, il provoque deux passages en force. Jaylon (Tyson) met ce gros 3-points dans le corner alors qu’on souffre. Beaucoup de gars ont contribué. »
Le mojo de Max Strus
Et puis il y a eu Max Strus. Seulement 7 points, mais l’action décisive du match : une interception sur remise en jeu de Cade Cunningham, suivie du panier qui a redonné l’avantage aux Cavaliers à 2 minutes 30 de la fin du match.
« Sur ce genre d’actions, on parle souvent d’une action gagnante », a expliqué Kenny Atkinson. « C’était l’action gagnante du match. Ça a réveillé le public. Ça nous a redonné notre mojo. »
Tout n’est pas réglé pour autant. Le coach a regretté le déficit de possessions et le manque de ballons pour Jarrett Allen et Evan Mobley. « On ne les récompense pas assez », a-t-il reconnu. « On doit arrêter de seulement chercher des tirs ouverts à 3-points, et davantage aller au cercle ou servir nos grands. »
Mais à ce stade, l’essentiel était ailleurs : éviter le 0-3 et rester en vie dans la série.
« On sait que c’est une guerre, pas seulement une bataille », a conclu Kenny Atkinson. « Il faut quatre victoires. »
|Tirs
|Rebonds
|Joueurs
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Bp
|Int
|Ct
|Fte
|Pts
|Donovan Mitchell
|70
|33:27
|48.3
|36.4
|86.5
|0.7
|3.8
|4.5
|5.7
|2.8
|1.5
|0.3
|2.3
|27.9
|James Harden
|26
|33:48
|46.6
|43.5
|84.0
|0.5
|4.3
|4.8
|7.7
|3.2
|0.8
|0.5
|2.1
|20.5
|Evan Mobley
|65
|31:54
|54.6
|29.7
|60.6
|2.4
|6.6
|9.0
|3.6
|1.9
|0.7
|1.7
|2.4
|18.2
|Darius Garland
|26
|30:28
|45.1
|36.0
|86.1
|0.5
|2.0
|2.4
|6.9
|2.8
|0.8
|0.1
|1.8
|18.0
|Jarrett Allen
|56
|27:08
|63.8
|10.0
|70.9
|2.6
|5.9
|8.5
|1.8
|1.3
|1.0
|0.8
|1.7
|15.4
|De'andre Hunter
|43
|26:10
|42.3
|30.8
|86.9
|0.7
|3.6
|4.2
|2.1
|1.7
|0.7
|0.1
|2.5
|14.0
|Jaylon Tyson
|66
|26:55
|49.3
|44.6
|73.8
|1.8
|3.3
|5.1
|2.2
|1.5
|0.8
|0.4
|2.5
|13.2
|Sam Merrill
|52
|26:29
|46.1
|42.1
|85.5
|0.5
|2.0
|2.6
|2.4
|0.8
|0.6
|0.1
|2.4
|12.8
|Max Strus
|12
|24:00
|44.3
|40.2
|77.8
|0.8
|4.7
|5.4
|2.0
|0.8
|0.3
|0.0
|2.8
|11.2
|Keon Ellis
|29
|24:50
|49.1
|35.5
|81.6
|0.8
|2.0
|2.8
|1.6
|0.7
|1.3
|0.8
|2.2
|8.3
|Dennis Schröder
|30
|21:22
|40.1
|29.0
|86.1
|0.4
|1.9
|2.3
|4.3
|1.5
|0.8
|0.2
|1.4
|8.2
|Thomas Bryant
|60
|12:12
|50.6
|35.9
|80.3
|1.0
|2.4
|3.4
|0.6
|0.5
|0.3
|0.4
|1.3
|6.2
|Dean Wade
|59
|22:20
|43.9
|36.2
|71.1
|0.9
|3.3
|4.2
|1.5
|0.3
|0.7
|0.4
|1.5
|5.8
|Nae'qwan Tomlin
|64
|15:41
|47.8
|23.5
|77.0
|1.3
|1.6
|2.9
|0.8
|0.5
|0.6
|0.5
|2.0
|5.8
|Tyrese Proctor
|50
|10:54
|41.3
|35.1
|88.9
|0.2
|1.1
|1.3
|1.5
|0.8
|0.5
|0.0
|1.2
|5.4
|Lonzo Ball
|35
|20:48
|30.1
|27.2
|66.7
|0.7
|3.3
|4.0
|3.9
|1.5
|1.3
|0.3
|1.3
|4.6
|Craig Porter Jr.
|64
|17:56
|45.0
|35.5
|60.0
|1.3
|2.1
|3.4
|3.2
|0.9
|0.9
|0.6
|1.1
|4.5
|Riley Minix
|6
|8:20
|58.8
|33.3
|100.0
|0.2
|0.5
|0.7
|0.7
|0.5
|0.2
|0.2
|0.7
|4.3
|Tristan Enaruna
|9
|9:27
|50.0
|30.0
|75.0
|0.8
|0.8
|1.6
|0.8
|0.3
|0.6
|0.0
|0.3
|4.1
|Larry Nance Jr.
|35
|12:50
|41.9
|33.3
|46.2
|0.8
|1.8
|2.7
|1.0
|0.6
|0.6
|0.2
|1.6
|3.7
|Olivier Sarr
|4
|9:45
|71.4
|66.7
|40.0
|0.5
|2.3
|2.8
|1.3
|0.5
|0.5
|0.8
|2.3
|3.5
|Chris Livingston
|3
|5:40
|57.1
|0.0
|100.0
|0.0
|1.0
|1.0
|0.3
|0.0
|0.3
|0.0
|1.3
|3.0
|Luke Travers
|12
|8:35
|25.0
|6.3
|100.0
|0.8
|1.3
|2.0
|0.8
|0.3
|0.6
|0.3
|0.5
|2.3
|Darius Brown
|1
|3:00
|0.0
|0
|0
|0.0
|1.0
|1.0
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0