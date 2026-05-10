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En mode survie, Kenny Atkinson a jeté ses rotations par la fenêtre

Publié le 10/05/2026 à 15:06 Twitter Facebook

NBA – Menés 2-0 par les Pistons, les Cavaliers ont survécu au Game 3 en s’appuyant sur une rotation bricolée à l’instinct par Kenny Atkinson, décidé à trouver les cinq joueurs capables de gagner.

Kenny AtkinsonEn saison régulière, les entraîneurs aiment les rotations, les repères et les minutes planifiées. En playoffs, surtout quand une équipe est menée 2-0, il faut parfois froisser la feuille de match.

Kenny Atkinson l’a reconnu après la victoire des Cavaliers face aux Pistons (116-109), qui leur permet de revenir à 2-1 dans la série : Cleveland a joué « hors script ». Ou, plus frontalement : « Tant pis pour les rotations. »

« Il fallait sentir le match et trouver les cinq joueurs qui pouvaient nous aider à gagner », a expliqué le coach des Cavaliers, d’habitude beaucoup plus strict sur ses répartitions de minutes. « Ce sont les playoffs. »

Les options de James Harden

Dos au mur, Cleveland a donc avancé à l’instinct. Donovan Mitchell a encore porté l’attaque avec ses 35 points, tandis que James Harden a enfin répondu présent dans le money-time, avec trois paniers très importants.

« C’est le James Harden que je connais depuis tant d’années », a savouré Kenny Atkinson. « C’est le James qu’on connaît. On avait besoin de ça ce soir. »

L’ancien MVP restait sur deux premiers matchs compliqués, mais son coach a apprécié la variété de ses choix en fin de rencontre. « Ce n’était pas seulement un stepback à 3-points », a-t-il souligné. « Il a attaqué, puis il a mis son stepback, puis il a encore attaqué. Son répertoire a été impressionnant. »

Mais la victoire ne s’est pas uniquement jouée sur les stars. Kenny Atkinson a aussi insisté sur les détails venus du banc. « Dennis (Schröder) nous a donné beaucoup d’énergie », a-t-il noté à propos du meneur allemand, précieux comme deuxième porteur de balle face à la pression de Detroit. « Sam (Merrill) entre, il provoque deux passages en force. Jaylon (Tyson) met ce gros 3-points dans le corner alors qu’on souffre. Beaucoup de gars ont contribué. »

Le mojo de Max Strus

Et puis il y a eu Max Strus. Seulement 7 points, mais l’action décisive du match : une interception sur remise en jeu de Cade Cunningham, suivie du panier qui a redonné l’avantage aux Cavaliers à 2 minutes 30 de la fin du match.

« Sur ce genre d’actions, on parle souvent d’une action gagnante », a expliqué Kenny Atkinson. « C’était l’action gagnante du match. Ça a réveillé le public. Ça nous a redonné notre mojo. »

Tout n’est pas réglé pour autant. Le coach a regretté le déficit de possessions et le manque de ballons pour Jarrett Allen et Evan Mobley. « On ne les récompense pas assez », a-t-il reconnu. « On doit arrêter de seulement chercher des tirs ouverts à 3-points, et davantage aller au cercle ou servir nos grands. »

Mais à ce stade, l’essentiel était ailleurs : éviter le 0-3 et rester en vie dans la série.

« On sait que c’est une guerre, pas seulement une bataille », a conclu Kenny Atkinson. « Il faut quatre victoires. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Donovan Mitchell 70 33:27 48.3 36.4 86.5 0.7 3.8 4.5 5.7 2.8 1.5 0.3 2.3 27.9
James Harden 26 33:48 46.6 43.5 84.0 0.5 4.3 4.8 7.7 3.2 0.8 0.5 2.1 20.5
Evan Mobley 65 31:54 54.6 29.7 60.6 2.4 6.6 9.0 3.6 1.9 0.7 1.7 2.4 18.2
Darius Garland 26 30:28 45.1 36.0 86.1 0.5 2.0 2.4 6.9 2.8 0.8 0.1 1.8 18.0
Jarrett Allen 56 27:08 63.8 10.0 70.9 2.6 5.9 8.5 1.8 1.3 1.0 0.8 1.7 15.4
De'andre Hunter 43 26:10 42.3 30.8 86.9 0.7 3.6 4.2 2.1 1.7 0.7 0.1 2.5 14.0
Jaylon Tyson 66 26:55 49.3 44.6 73.8 1.8 3.3 5.1 2.2 1.5 0.8 0.4 2.5 13.2
Sam Merrill 52 26:29 46.1 42.1 85.5 0.5 2.0 2.6 2.4 0.8 0.6 0.1 2.4 12.8
Max Strus 12 24:00 44.3 40.2 77.8 0.8 4.7 5.4 2.0 0.8 0.3 0.0 2.8 11.2
Keon Ellis 29 24:50 49.1 35.5 81.6 0.8 2.0 2.8 1.6 0.7 1.3 0.8 2.2 8.3
Dennis Schröder 30 21:22 40.1 29.0 86.1 0.4 1.9 2.3 4.3 1.5 0.8 0.2 1.4 8.2
Thomas Bryant 60 12:12 50.6 35.9 80.3 1.0 2.4 3.4 0.6 0.5 0.3 0.4 1.3 6.2
Dean Wade 59 22:20 43.9 36.2 71.1 0.9 3.3 4.2 1.5 0.3 0.7 0.4 1.5 5.8
Nae'qwan Tomlin 64 15:41 47.8 23.5 77.0 1.3 1.6 2.9 0.8 0.5 0.6 0.5 2.0 5.8
Tyrese Proctor 50 10:54 41.3 35.1 88.9 0.2 1.1 1.3 1.5 0.8 0.5 0.0 1.2 5.4
Lonzo Ball 35 20:48 30.1 27.2 66.7 0.7 3.3 4.0 3.9 1.5 1.3 0.3 1.3 4.6
Craig Porter Jr. 64 17:56 45.0 35.5 60.0 1.3 2.1 3.4 3.2 0.9 0.9 0.6 1.1 4.5
Riley Minix 6 8:20 58.8 33.3 100.0 0.2 0.5 0.7 0.7 0.5 0.2 0.2 0.7 4.3
Tristan Enaruna 9 9:27 50.0 30.0 75.0 0.8 0.8 1.6 0.8 0.3 0.6 0.0 0.3 4.1
Larry Nance Jr. 35 12:50 41.9 33.3 46.2 0.8 1.8 2.7 1.0 0.6 0.6 0.2 1.6 3.7
Olivier Sarr 4 9:45 71.4 66.7 40.0 0.5 2.3 2.8 1.3 0.5 0.5 0.8 2.3 3.5
Chris Livingston 3 5:40 57.1 0.0 100.0 0.0 1.0 1.0 0.3 0.0 0.3 0.0 1.3 3.0
Luke Travers 12 8:35 25.0 6.3 100.0 0.8 1.3 2.0 0.8 0.3 0.6 0.3 0.5 2.3
Darius Brown 1 3:00 0.0 0 0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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