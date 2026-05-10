Les Lakers ont encore explosé au retour des vestiaires

Comme dans le Game 2, les Lakers menaient à la pause dans cette 3e manche. Et comme dans le Game 2, ils ont explosé au retour des vestiaires… «Tout commence par le troisième quart-temps… On n’avait pas l’énergie, ni l’intensité» regrette LeBron James. «Ils nous ont mis plus de 30 points dans ce quart-temps et, franchement, c’est là qu’ils ont pris le contrôle du match.»

Face aux champions NBA, la moindre erreur se paie cash, et parfois, bien défendre ne suffit pas. «Dans ce troisième quart-temps, on n’a pas mis nos tirs» note LeBron. «On n’a pas défendu… ou plutôt, on n’a pas obtenu de stops. Je dirais qu’on a bien défendu, mais sans réussir à stopper leurs actions, et ça leur a permis de prendre le contrôle du match.»

Pour JJ Redick, les pertes de balle coûtent trop cher face à une formation comme le Thunder. «Ce sont encore une fois, les pertes de balle… Le chiffre est plus bas, mais ils ont quand même marqué 30 points sur nos balles perdues» constate le coach des Lakers. «Je crois qu’on en a eu cinq dans le troisième quart-temps, et que toutes ont mené à des paniers en transition ou en contre-attaque pour eux. Je ne sais plus exactement où ça en était à la fin, mais je sais qu’à un moment ils en étaient à 11 sur 17 à 3-points en seconde mi-temps. Quand vous n’obtenez pas de stops défensifs, c’est plus difficile de marquer.»

Le Thunder n’attend pas qu’un match bascule

Les pertes de balle, l’incapacité à faire des stops, l’adresse à 3-points adverse… Tout cela mène à un 21-5 du Thunder qui prend le large, et c’est Ajay Mitchell qui portera le coup fatal au début du 4e quart-temps en étant impliqué sur 18 points d’affilée !

A l’arrivée, les Lakers ont perdu de 25 points cette 2e mi-temps, et pour Mark Daigneault, LeBron James et les siens ont peut-être raté le coche en première période.

«Les Lakers nous avaient un peu mis sur les talons en première mi-temps» reconnaît le coach du Thunder. «Ils ont extrêmement bien shooté. Ils étaient à 55 % à 3-points à la mi-temps. Ils avaient aussi pris sept rebonds offensifs… On a eu de la chance de n’être menés que de deux points à la pause. Parfois, certaines équipes regardent ça et supposent simplement que le match va basculer tout seul. Mais nous devons prendre conscience que c’est à nous de faire basculer le match, et c’est ce qu’on a fait. On a mieux défendu, on s’est battus au rebond, on a maintenu notre rythme offensif et on a joué une seconde mi-temps exceptionnelle.»