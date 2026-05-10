Trop fort, le Thunder enfonce les Lakers

Dos au mur à 0-2, les Lakers réalisent une bonne entame et réussissent à suivre le rythme imprégné par le Thunder, sauf qu’au premier coup d’accélérateur des champions, ils prennent un éclat et se retrouvent à une dizaine de points (31-25).

Si l’adresse à 3-points de Rui Hachimura est là pour sauver les meubles, le manque de concentration au rebond coûte cher face à une équipe qui se régale dans la peinture, avec la paire Chet Holmgren – Isaiah Hartenstein, en plus d’être boostée par l’apport de Cason Wallace en sortie de banc.

La Crypto.com Arena ne demande qu’à s’enflammer et, avec leurs paniers primés, les joueurs de Los Angeles permettent à leurs fans de monter en régime. Même si le collectif d’Oklahoma City répond présent, Shai Gilgeous-Alexander se troue au shoot, ce qui profite aux Californiens désormais aux commandes (59-57).

Leur marge d’erreur reste faible, mais c’est bien la réussite à longue distance de Luke Kennard et Rui Hachimura, sans oublier l’agressivité d’Austin Reaves, qui aident à compenser la domination intérieure des visiteurs, qui raffolent toujours autant des ballons perdus.

On les disait sur un fil et, dès le retour des vestiaires, les Lakers commencent à lâcher prise. Shai Gilgeous-Alexander gagne en efficacité, les pertes de balle s’accumulent et l’écart grimpe forcément, tandis que le Thunder se met à réciter ses gammes sur le plan offensif. Ajay Mitchell pique au bon moment, Chet Holmgren contrôle la raquette et Rui Hachimura ne suffit plus, d’autant qu’Isaiah Joe sort du banc pour sanctionner de loin à son tour (90-79). Le K.-O. semble tout proche…

Ce qui est terrible pour Los Angeles, c’est que sans Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City paraît presque encore meilleur dans le quatrième quart-temps, avec Isaiah Hartenstein, Chet Holmgren et surtout Ajay Mitchell qui se relaient pour aggraver le score. Un dernier coup d’accélérateur fatal aux coéquipiers de LeBron James, désormais au bord du précipice dans cette série (131-105).

À RETENIR

– Le scénario se répète. Ça peut paraître cruel, c’est pourtant incontestable : les Lakers ne boxent pas dans la même catégorie que le Thunder, plusieurs crans au-dessus d’eux collectivement. Comme dans le Game 1 puis dans le Game 2, les hommes de JJ Redick ont tenu une mi-temps avant d’exploser devant l’armada des champions en titre. Des champions en titre qui, même avec un Shai Gilgeous-Alexander tenu sous les 25 points pour la troisième fois de suite, ou avec deux fois moins de lancers-francs au total, distribuent les fessées à la maison comme en déplacement : 59 points d’écart en cumulé après trois matchs.

– Ajay Mitchell, la force tranquille. Quand on voit Ajay Mitchell jouer et décortiquer la défense des Lakers, on en oublierait presque que Jalen Williams est absent et qu’il n’est habituellement qu’une simple 6e, 7e ou 8e option sur le banc des champions en titre. Mais le Belge possède un talent fou et, avec les difficultés de Shai Gilgeous-Alexander, il prouve qu’il peut aussi très bien faire tourner une attaque. En « double-double », une première pour lui en playoffs, il a notamment découpé Los Angeles après la pause avec ses passes et ses pénétrations, le tout agrémenté de quelques 3-points. Sa patte gauche est un vrai régal pour les yeux.

– En route vers le « sweep » ? Le Thunder n’est plus qu’à une victoire d’une deuxième finale de conférence consécutive et, en l’état, on a du mal à le voir lâcher ne serait-ce qu’un seul match face à cette équipe des Lakers. Lundi soir, les coéquipiers de Shai Gilgeous-Alexander tenteront donc de devenir la 11e équipe de l’histoire à commencer ses playoffs par huit victoires de suite. Du jamais-vu depuis les Cavaliers et les Warriors en 2017.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.