Le Fire de Carla Leite débute son aventure en WNBA avec une défaite

Après le Tempo, c’est au tour de la nouvelle version du Portland Fire de lancer son aventure en WNBA. Pour l’occasion, la franchise de l’Oregon recevait un Sky remanié après le transfert d’Angel Reese. Les premiers points de Portland sont inscrits par Carla Leite (18 points, 3 rebonds, 3 passes). Les deux équipes s’échangent les coups et malgré les sept points de Sarah Ashlee Barker, le Fire est mené après dix minutes (19-18).

Le Sky enchaîne dans la période suivante. D’abord Jacy Sheldon réussit un 2+1 avant de servir Kamilla Cardoso (22 points, 14 rebonds) sous le cercle. Si le Fire tente de rester dans le match, Skylar Diggins (21 points, 11 rebonds, 7 passes) se charge de remettre les joueuses d’Alex Sarama sous l’eau. D’abord, elle se fraie un chemin jusqu’au panier pour finir main gauche.

Dès la remise en jeu, elle chipe le ballon des mains de Jordan Harrison et s’offre deux points supplémentaires tout en obtenant une faute de la parte de la joueuse du Fire (41-30).

Les efforts du Fire n’ont pas été récompensés

Malgré le 2+1 de Luisa Geiseloder avant la mi-temps, le Fire est toujours mené au moment de rejoindre les vestiaires (50-37). Après la pause, Portland recolle à une possession grâce à son adresse derrière l’arc, dont deux tirs primés de Bridget Carleton (52-49).

Chicago ne plie pas et crée un nouvel écart au fil des minutes. Gabriela Jaquez décoche une flèche à longue distance avant de contourner Megan Gustafson pour finir au cercle (68-58).

Encore une fois, le Fire ne rend pas les armes et revient à une longueur avant le début du dernier acte. Un quatrième quart-temps au cours duquel Bridget Carleton égalise avec un nouveau panier lointain (70-70). Cependant, Portland multiplie les fautes et permet à Chicago de rester en tête grâce aux lancers francs.

À cinq minutes du terme, Elizabeth Williams enchaîne deux paniers dans la raquette avant de trouver Skylar Diggins à 3-points. Ces trois actions ont raison du Fire qui s’incline finalement 98-83.