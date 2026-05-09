Le Toronto Tempo manque sa première en WNBA

Pour son premier match officiel en WNBA, le Toronto Tempo recevait les Washington Mystics. Les premiers points de l’histoire de la franchise canadienne sont inscrits par Brittney Sykes. Toutefois, le Tempo est peu adroit lors de cette rencontre et termine la partie avec seulement 27% de réussite au tir.

Logiquement, on pourrait s’attendre à ce que les Mystics prennent le large, mais les joueuses de Sydney Johnson peinent à se défaire de Toronto. Pourtant, les premières minutes tournent à l’avantage de Washington. Dans le sillage du bon début de Shakira Austin (18 points, 11 rebonds), les Mystics creusent un premier écart (13-6).

Malgré les assauts répétés de Toronto, Washington ne plie pas et garde son avance grâce à son duo de sophomores Kiki Iriafen (12 points, 16 rebonds) et Sonia Citron (26 points, 9/12 au tir, 3/6 de loin). Ainsi, les Mystics sont toujours en tête au moment de rejoindre les vestiaires (37-30).

Shakira Austin répond à Marina Mabrey

Après la pause, Sonia Citron réussit son premier tir de loin avant de profiter d’un écran de Lauren Betts pour en rentrer un deuxième (47-38). Pour combler ce retard, Marina Mabrey (27 points, 7 rebonds) s’emploie et elle est accompagnée par un 2+1 de Brittney Sykes (50-46).

Dans le dernier acte, les bonnes séquences défensives s’enchaînent des deux côtés. Seulement dix points sont inscrits après cinq minutes de jeu dans ce quatrième quart-temps, mais Washington domine toujours (54-53). Le Tempo finit par prendre l’avantage sur une flèche à longue distance de Marina Mabrey. Pour répondre, les Mystics comptent sur le duo Iriafen-Citron et mènent d’un point au moment d’entrer dans la dernière minute (64-63).

Une dernière minute où Marina Mabrey se manque à 3-points et sous le panier. Dans la lutte au rebond, elle est victime d’une faute de Kiki Iriafen et obtient deux lancers francs. Sur la ligne, l’ancienne du Sun réalise un 2/2 et remet Toronto devant.

De l’autre côté du terrain, c’est au tour de Nyara Sabally de commettre une faute sur Shakira Austin. À l’instar de Marina Mabrey quelques secondes plus tôt, l’intérieure des Mystics ne se loupe pas et Washington reprend les commandes. Pour espérer repasser devant, Brittney Sykes tente sa chance à 3-points, sans succès. Le Tempo chute (65-68) et démarre son aventure en WNBA par une défaite.