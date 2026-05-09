David Fizdale prend les commandes du Nigeria

Absent des bancs de touche depuis un an, et la fin de son passage aux Suns, David Fizdale va reprendre du service, et ce ne sera pas en NBA. Actuellement consultant TV, l’ancien coach des Grizzlies et des Knicks a annoncé qu’il était le nouveau sélectionneur du Nigeria.

« Ce sera amusant et excitant de recommencer à prendre des temps-morts et à dessiner des systèmes en tant qu’entraîneur principal », a-t-il expliqué sur ESPN. « Ce sera aussi agréable de retrouver cet état d’esprit basé sur la préparation et la motivation. Mais surtout, ce qui me pousse, c’est la nostalgie et l’envie d’arriver à Los Angeles. Ce qui me motive le plus, c’est d’aider le Nigeria non seulement à se qualifier et à remporter une médaille, mais à le faire devant ma famille. Ce serait quelque chose de très spécial. »

David Fizdale s’est d’abord fait un nom comme assistant à Miami avant de décrocher son premier poste de « head coach » à Memphis, puis d’arriver à New York. Avec un bilan de 71 victoires pour 134 défaites, soit 34,6 % de victoires, on ne peut pas dire qu’il a laissé de grands souvenirs dans les deux équipes.

Selon David Fizdale, c’est Mike Brown, qui avait déjà dirigé l’équipe nationale nigériane, qui l’a convaincu d’accepter ce poste. Absent de la dernière Coupe du monde puis des Jeux olympiques 2024, le Nigeria participera en juillet aux fenêtres de qualifications pour la Coupe du monde 2027, qui aura lieu au Qatar.

Reste à savoir si David Fizdale pourra compter sur des NBAers, auquel cas le Nigeria pourrait se présenter avec un superbe effectif. Outre Desmond Bane, cité parmi les candidats potentiels, on pourrait trouver OG Anunoby, Onyeka Okongwu, Gabe Vincent, Mark Williams, Zeke Nnaji, Precious Achiuwa, Josh Okogie ou encore Isaac Okoro.