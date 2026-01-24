Desmond Bane prêt à représenter le Nigeria

Américain de naissance, Desmond Bane pourrait prochainement se retrouver avec le Nigeria en sélection, puisque son père est originaire du pays. Ce qui le rend donc éligible pour représenter les « D’Tigers » sur la scène internationale, alors qu’il n’a encore jamais joué avec les États-Unis (ou n’importe quelle autre nation).

Mais le joueur du Magic a d’ores et déjà indiqué qu’il répondrait favorablement à l’appel de la sélection nigériane, en vue des Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

« On a juste besoin de réunir tous les Nigérians pour les Jeux olympiques qui arrivent dans deux ans et de faire en sorte que quelque chose se passe » a-t-il expliqué.

Outre Desmond Bane, le Nigeria pourrait également aligner Josh Okogie, Gabe Vincent et Precious Achiuwa dans une même équipe, à l’avenir.

« J’en parlerai à Aaron Nesmith » a aussi confié Desmond Bane, visiblement prêt à rassembler tout ce beau monde en sélection. « Gabe Vincent et moi en avons aussi déjà un peu discuté. Mais il faut que l’on fasse quelque chose. »

Avant de penser à Desmond Bane, le plus important sera d’abord d’accéder aux Jeux olympiques, que le Nigeria a disputé en 2012 (Londres), 2016 (Rio) et 2021 (Tokyo), mais pas en 2024 (Paris). Au classement FIBA, les « D’Tigers » se trouvent à la 50e place et ils ne sont aujourd’hui que le 7e meilleur pays africain.

Se qualifier pour la Coupe du monde 2027 serait donc un premier pas dans la bonne direction mais, là encore, cela semble mal engagé, puisque la sélection nigériane n’est que 3e de sa poule en qualifications.

Desmond Bane Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MEM 68 22:20 46.9 43.2 81.6 0.5 2.6 3.1 1.7 1.8 0.6 0.9 0.2 9.2 2021-22 MEM 76 29:49 46.1 43.6 90.3 0.6 3.8 4.4 2.7 2.6 1.2 1.5 0.4 18.2 2022-23 MEM 58 31:44 47.9 40.8 88.3 0.7 4.3 5.0 4.4 2.6 1.0 2.2 0.4 21.5 2023-24 MEM 42 34:21 46.4 38.1 87.0 0.9 3.5 4.4 5.5 2.9 1.0 2.7 0.5 23.7 2024-25 MEM 69 31:57 48.4 39.2 89.4 0.9 5.2 6.1 5.3 2.4 1.2 2.4 0.4 19.2 2025-26 ORL 43 33:50 45.2 34.0 93.1 1.3 3.2 4.5 4.5 3.0 0.8 2.2 0.5 18.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.