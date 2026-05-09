Mikal Bridges poursuit sur sa très bonne lancée

Pour Mikal Bridges, ce Game 3 face aux Sixers avait une saveur particulière puisque l’ailier a grandi à proximité de la ville de Philadelphie, et il a été champion NCAA avec Villanova, dont les bannières sont accrochées au plafond de la salle des Sixers. Pour ce Game 3 « à domicile », l’ancien ailier des Nets a offert des billets à sa famille et ses amis, et il ne les a pas déçus.

D’abord en défense, il a réussi à contenir Tyrese Maxey. Après trois quart-temps, le meneur des Sixers n’avait pris que huit tirs et n’affichait que douze points au compteur.

« Je ne ferais pas correctement mon boulot si je ne soulignais pas tout le travail qu’abat Mikal Bridges face à Tyrese Maxey », souligne Mike Brown. « On ne peut pas l’arrêter… Vous devez prier pour qu’il manque des tirs, mais il faut multiplier les efforts et Mikal se donne corps et âme. »

Pour mener sa mission à bien, Mikal Bridges essaie d’offrir le moins d’espace à son vis-à-vis et, si possible, le gêner dès qu’il arrive dans la moitié de terrain new-yorkaise. Des efforts récompensés en début de match puisque l’ailier a pu intercepter un ballon des mains de Tyrese Maxey.

Actif des deux côtés du terrain

En plus d’assurer en défense, Mikal Bridges doit aussi apporter en attaque. Là aussi, l’ailier de New York n’a pas failli puisqu’il a apporté 23 points à 8/14 au tir. Grâce à sa solide prestation, l’absence d’OG Anunoby a été atténuée. Les Knicks ont ainsi pu s’imposer pour mener 3-0 dans cette série.

« Il fait un travail incroyable », félicite Josh Hart. « Il a une mission difficile, mais il arrive à passer à travers les écrans. En plus, il prend de bons tirs et il arrive à exécuter correctement en attaque. C’est génial. »

Cette réussite confirme le regain de forme que connaît Mikal Bridges depuis la fin de la série face aux Hawks. Après avoir touché le fond lors du Game 3 contre Atlanta où il n’avait pas inscrit le moindre point, l’Iron Man des Knicks a peu à peu retrouvé de l’adresse. Lors du Game 6, il avait inscrit 24 points à 83% de réussite pour participer à l’élimination des Hawks.

Depuis le début de la série face aux Sixers, il tourne à 19 points de moyenne à 65%, dont 45% derrière l’arc.

« Il est fantastique », se réjouit Karl-Anthony Towns. « L’intensité qu’il met sur le porteur de balle adverse est très bonne. Cela nous permet d’être efficaces et cela rend la tâche compliquée pour l’équipe adverse. »

Mikal Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHO 82 29:29 43.0 33.5 80.5 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 1.6 0.9 0.5 8.3 2019-20 PHO 73 27:58 51.0 36.1 84.4 0.9 3.1 4.0 1.8 2.2 1.4 1.0 0.6 9.1 2020-21 PHO 72 32:37 54.3 42.5 84.0 1.1 3.2 4.3 2.1 1.6 1.1 0.8 0.9 13.5 2021-22 PHO 82 34:48 53.4 36.9 83.4 0.9 3.3 4.2 2.3 1.8 1.2 0.8 0.4 14.2 2022-23 BKN 27 34:11 47.5 37.6 89.4 0.9 3.6 4.5 2.7 1.6 1.0 1.8 0.6 26.1 2022-23 PHO 56 36:26 46.3 38.7 89.7 1.0 3.3 4.3 3.6 2.1 1.2 1.4 0.8 17.2 2023-24 BKN 82 34:48 43.6 37.2 81.4 0.8 3.7 4.5 3.6 1.4 1.0 2.0 0.4 19.6 2024-25 NY 82 37:01 50.0 35.4 81.4 0.9 2.3 3.2 3.7 1.5 0.9 1.6 0.5 17.6 2025-26 NY 82 32:50 49.0 37.1 82.7 1.0 2.8 3.8 3.7 2.0 1.3 1.0 0.8 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.