Mikal Bridges maintient encore en vie sa série… pour une poignée de secondes

Six secondes l’an dernier, quatre secondes précédemment avec les Nets… Mikal Bridges est maintenant un habitué des micro temps de jeu à l’occasion de la dernière journée de saison régulière, souvent dénuée d’intérêt collectif. L’enjeu pour lui : perpétuer sa série de rencontres disputées à la suite.

Face aux Hornets, l’ailier était bien dans le cinq de sa formation, pour la 82e fois de l’année et il n’est resté que 23 secondes en jeu. Seul titulaire habituel de son équipe, il a lui-même commis une faute volontairement pour regagner le banc new-yorkais après avoir été remplacé par Jordan Clarkson.

Sa série de 638 rencontres disputées à la suite, qui l’a récemment amené à dépasser Andre Miller (632 matchs de suite), est ainsi toujours en vie.

« Iron Man » absolu de la NBA, il n’a jamais raté une rencontre depuis le début de sa carrière. Son entraîneur Mike Brown avait déclaré avant la rencontre qu’il ne le laisserait jouer que le temps nécessaire pour prolonger sa série.

Encore près de la moitié du chemin pour rejoindre A.C. Green !

Pour la cinquième saison consécutive, il atteint le cap des 82 matchs (et même 83 lors de la saison 2022/23 suite à son passage de Phoenix à Brooklyn). S’il assure ne pas aborder l’année avec l’objectif fixe de tous les disputer, son refus de manquer la moindre rencontre finit par l’y conduire.

« Je pense que j’essaie juste de prier pour rester en bonne santé, de faire tout ce qu’il faut pour l’être et de tout faire pour être présent sur le terrain », note le joueur de 29 ans, dont la série est la huitième plus longue de l’histoire de la NBA, avec près de 50 matchs de retard sur l’ancien Knick, Harry Gallatin. Le détenteur actuel du record est A.C. Green, dont la série de 1 192 matchs s’est étalée sur 15 saisons.

« C’est fou parce que le ‘load management’ est un terme bien réel. Et c’est une chose à laquelle tout le monde pense, pas seulement le personnel médical, mais aussi les entraîneurs, les joueurs eux-mêmes, les agents, les familles. Alors, atteindre un tel nombre de matchs consécutifs, cela en dit long », salue Mike Brown.

Cette saison, 16 joueurs à travers la ligue ont bouclé un exercice complet, soit cinq de plus que l’an dernier.

Mikal Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHO 82 29:29 43.0 33.5 80.5 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 1.6 0.9 0.5 8.3 2019-20 PHO 73 27:58 51.0 36.1 84.4 0.9 3.1 4.0 1.8 2.2 1.4 1.0 0.6 9.1 2020-21 PHO 72 32:37 54.3 42.5 84.0 1.1 3.2 4.3 2.1 1.6 1.1 0.8 0.9 13.5 2021-22 PHO 82 34:48 53.4 36.9 83.4 0.9 3.3 4.2 2.3 1.8 1.2 0.8 0.4 14.2 2022-23 BKN 27 34:11 47.5 37.6 89.4 0.9 3.6 4.5 2.7 1.6 1.0 1.8 0.6 26.1 2022-23 PHO 56 36:26 46.3 38.7 89.7 1.0 3.3 4.3 3.6 2.1 1.2 1.4 0.8 17.2 2023-24 BKN 82 34:48 43.6 37.2 81.4 0.8 3.7 4.5 3.6 1.4 1.0 2.0 0.4 19.6 2024-25 NY 82 37:01 50.0 35.4 81.4 0.9 2.3 3.2 3.7 1.5 0.9 1.6 0.5 17.6 2025-26 NY 81 33:14 49.0 37.1 82.7 1.0 2.9 3.9 3.8 2.0 1.3 1.0 0.8 14.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.