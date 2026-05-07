Le MVP de la nuit | Karl-Anthony Towns efficace malgré les fautes

Depuis le milieu de la série face aux Hawks, Mike Brown a décidé de placer Karl-Anthony Towns au coeur du jeu des Knicks dans un rôle de « point center ». A l’instar d’un Nikola Jokic, ou d’un Marc Gasol auparavant, l’intérieur est la plaque tournante du jeu new-yorkais, et cette nuit, dans le Game 2, il signe une nouvelle performance complète avec 20 points, 11 rebonds et 7 passes. Le tout avec une efficacité remarquable : 6 sur 8 aux tirs, 1 sur 1 à 3-points et 7 sur 9 aux lancers-francs. Le seul problème, ce sont les fautes prises très tôt dans le match, qui l’ont contraint à ne jouer que huit minutes en première mi-temps !

« Je ne veux jamais perdre mon agressivité ni ma dimension physique. C’est quelque chose que j’ai bien fait lors du dernier match. Mais oui, je vais revoir la vidéo, devenir plus discipliné. Je ne veux pas remettre mon équipe dans cette situation, donc je dois faire mieux » répond-il à propos de ses trois fautes prises très vite.

Eviter les fautes inutiles

Le souci, dans ce genre de scénario, c’est qu’on passe davantage de temps sur le banc, et il faut éviter d’être dans la sur-réaction lorsqu’on revient sur le terrain, ou d’être à l’inverse à court de rythme. Dans le Game 2, KAT a plutôt bien géré son problème de fautes.

« Il faut rester agressif. J’en parle toujours : agressivité et création de jeu. Même si je n’ai pas beaucoup joué en première mi-temps, j’ai essayé d’utiliser ça à mon avantage en revenant avec plus d’énergie et un physique plus frais que les autres joueurs sur le terrain » poursuit-il. « Je voulais apporter un déclic à l’équipe en revenant après la pause. Et encore une fois, je suis surtout heureux d’avoir gagné et d’avoir pu aider mon équipe ce soir. »

Pour Mike Brown, Karl-Anthony Towns peut éviter les fautes bêtes et inutiles. « C’est un joueur très important pour nous, ce n’est un secret pour personne. On a besoin de lui sur le terrain, donc il doit éviter les fautes inutiles » résume le coach de New York. « Il a été très bon récemment, notamment en évitant les fautes offensives. Il doit continuer comme ça. Et tout ce qui consiste à tenter d’arracher le ballon ou frapper sur les mains, il doit éviter. Au final, les arbitres vont siffler ce qu’ils veulent siffler. On n’a aucun contrôle là-dessus. Mais si on défend avec le torse et les mains visibles, et ça ne concerne pas seulement KAT, mais toute l’équipe, alors on aura plus de chances d’éviter les fautes. Parce qu’on ne peut pas se permettre d’avoir des joueurs importants gênés par les fautes. »

Karl-Anthony Towns 20 PTS, 10 REB, 7 AST, 1 BLK, 6/8 FG, 1/1 3FG, 83.6% TS vs 76ers https://t.co/2mSaVSkQQE pic.twitter.com/upU6xmnYIn — Basketball Performances (@NBAPerformances) May 7, 2026

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32:01 54.2 34.1 81.1 2.8 7.7 10.5 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 38:25 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 MIN 82 35:35 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 MIN 77 33:03 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 33:55 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 33:47 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 MIN 74 33:28 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33:00 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 MIN 62 32:41 50.4 41.6 87.3 1.5 6.8 8.3 3.0 3.3 0.7 2.9 0.7 21.8 2024-25 NY 72 34:58 52.6 42.0 82.9 2.9 9.8 12.8 3.1 3.5 1.0 2.7 0.7 24.4 2025-26 NY 75 30:58 50.1 36.8 85.8 3.1 8.7 11.9 3.0 3.4 0.9 2.5 0.5 20.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.