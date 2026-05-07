Sans Joel Embiid, les Sixers ont fait trembler les Knicks

Les Knicks ont eu très chaud ! Face à des Sixers en mission commando pour leur pivot absent et leur coach en deuil, les hommes de Mike Brown sont passés par un trou souris pour prendre ce Game 2 terriblement disputé. Malgré tous les efforts de Jalen Brunson (26 points), OG Anunoby (24 points) et Karl-Anthony Towns (20 points), il aura fallu attendre les dernières minutes pour voir les locaux prendre le dessus.

Comme dans le Game 1, Philly a bien débuté le match, avec cette fois un 3/3 de Paul George à 3-points (8-15). Mais contrairement au duel précédent, New York n’a pas réussi à emballer la rencontre. Kelly Oubre par deux fois et Quentin Grimes ont artillé de loin à leur tour, pendant que les locaux cherchaient leur rythme. Mitchell Robinson malade, Ariel Hukporti a été envoyé dans l’arène mais a concédé trois fautes dès le premier acte, imité par Karl-Anthony Towns, obligé de sortir dès le début du deuxième quart-temps !

Un 9-0 salvateur

Dans ce contexte difficile, les Knicks ont dû batailler pour rester dans le coup, s’en remettant au duo Bridges-Anunoby pour prêter main forte à Jalen Brunson pendant que Tyrese Maxey montait en puissance avec 15 points sur la période. Après avoir dû courir après le score, New York pouvait alors se satisfaire de n’être mené que d’un point à la pause (61-62) après un ultime 3-points signé VJ Edgecombe.

Le retour aux affaires de KAT a donné un peu plus d’épaisseur au collectif des Knicks, car l’intérieur a multiplié les bons choix, à la finition et à la passe, tandis qu’OG Anunoby se montrait aussi en agresseur pour essayer de faire plier les Sixers. Mais ces derniers ne lâchaient rien, s’appuyant sur un tandem Edgecombe-George au rendez-vous dans l’adresse extérieure pour préserver les chances des Sixers, à +1 au score à 12 minutes de la fin (89-90).

Au bord du précipice lorsque Kelly Oubre a enchaîné deux lancers et un 3-points pour placer Philly à +3 (96-99), New York a finalement retrouvé son basket au meilleur moment en assénant un 9-0 qui a débuté par un 3-points de Josh Hart avant d’être alimenté par deux paniers «clutch» de Jalen Brunson et un tir à mi-distance de Mikal Bridges à l’issue d’une possession chaotique (105-99). Au sang-froid, le tandem McBride-Brunson a réussi à valider la victoire, 108-102, mais que ce fut dur !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les regrets pour Philadelphie. Les Sixers n’ont pas été loin de livrer le match parfait, malgré des conditions compliquées, entre l’absence de Joel Embiid et le deuil de Nick Nurse, mais ils n’ont pas été récompensés, la faute à un money-time mal géré, un peu moins d’adresse extérieure après le repos (5/17) et globalement moins de maîtrise défensive. Joel Embiid a également manqué sur la fin, lorsque les Sixers se sont retrouvés en panne d’inspiration en attaque… De quoi nourrir beaucoup de regrets.

– Mieux vaut tard que jamais. En difficulté pendant toute la durée d’un match aux antipodes du Game 1, les Knicks ont miraculeusement trouvé un peu de rythme à l’entrée du «money-time» avec ces quatre séquences positives qui ont permis aux locaux de passer à +6, pour créer le plus gros écart du match en leur faveur… au meilleur moment. Galvanisés par un MSG qui n’attendait que ça, les Knicks ont réussi à finir le boulot pour décrocher un Game 2 qui a longtemps semblé plus qu’indécis.

– Le KAT est retombé sur ses pattes. Drôle de match pour l’intérieur new-yorkais, qui n’a pas trouvé Joel Embiid sur sa route, mais a rapidement dû composer avec trois fautes qui l’ont contraint à ne disputer que 8 minutes lors de la première mi-temps ! Il a très vite trouvé du rythme dès le début de la deuxième mi-temps, ce qui a permis aux siens de garder la tête hors de l’eau. Au final, avec ses 20 points, 10 rebonds et 7 passes décisives, sa performance a été essentielle aux côtés d’OG Anunoby (24 points) et d’un Jalen Brunson «clutch». Sorti sous une ovation du MSG.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.