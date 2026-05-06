Nick Nurse endeuillé par la mort de son frère

Mercredi dernier, en plein pendant la série contre Boston, Nick Nurse apprenait le décès soudain de son frère aîné, Steve, à 62 ans. Ce mardi, en pleine demi-finale de conférence, il a assisté à ses funérailles dans l’Iowa, l’État où a grandi toute la famille.

C’est après le Game 1 perdu face aux Knicks que l’entraîneur des Sixers a quitté son équipe pour se recueillir auprès des siens. Cela ne devrait toutefois pas l’empêcher d’être présent à New York ce mercredi, pour le Game 2 au Madison Square Garden au cours duquel Philadelphie tentera d’égaliser, puisqu’il a fait l’aller-retour.

« J’aimerais adresser mes condoléances à Nick Nurse et sa famille, à la famille de son frère et à tous leurs proches », a déclaré Mike Brown, son homologue des Knicks. « La vie est précieuse et on ne souhaite ça à personne, donc j’aimerais lui adresser mes condoléances dans ces moments difficiles. »