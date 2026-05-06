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Les Pistons ont grandi avec les matchs couperet

Publié le 6/05/2026 à 10:06 Twitter Facebook

NBA – Menés 3-1 face au Magic, les Pistons ont renversé la série, et ils ont puisé dans cette expérience pour dominer les Cavaliers.

jalen duren pistonsEt de quatre ! Alors qu’ils étaient au bord de l’élimination face au Magic, les Pistons viennent d’enchaîner une quatrième victoire de suite. Ce succès dans le Game 1 face aux Cavaliers n’est pas anodin puisque Detroit n’avait plus remporté un Game 1 en playoffs depuis 2008, et la franchise restait sur 12 revers de suite face à Cleveland en postseason. Sa dernière victoire contre les Cavaliers en playoffs remontait à 2007…

Pour le coach de Detroit, la série face au Magic a été un révélateur. « En jouant trois matchs à élimination directe, on prend conscience à quel point les débuts de match sont importants, ainsi que le sentiment d’urgence », explique JB Bickerstaff. « On apprend à conclure et à finir les matchs. À atteindre ses spots préférés sur le terrain. Puis on développe la conviction qu’on en est capable. Cette série nous a énormément apporté à ce niveau-là. »

Si JB Bickerstaff évoque les débuts de match, Cade Cunningham et Jalen Duren retiennent surtout la maîtrise en fin de rencontre. Alors que les Cavaliers étaient revenus au contact après avoir longtemps couru après le score, les Pistons sont parvenus à signer un 18-8 en toute fin de match pour les repousser définitivement.

L’expérience ne s’apprend pas

« On a traversé tellement d’épreuves… », rappelle Cade Cunningham. « On a vu énormément de situations différentes dans ce match… Donc, il s’agissait simplement de comprendre comment ils nous défendaient et d’essayer d’obtenir le meilleur tir possible. C’était juste ça. »

Pour Jalen Duren, les matchs couperet ont révélé le meilleur des Pistons. « Chaque possession compte. Cet état d’esprit se prolonge encore aujourd’hui. Et puis il y a l’intensité. Revenir après avoir été menés 3-1, en étant dos au mur, on a toujours l’impression d’être acculés. On continue d’aller de l’avant. On continue de jouer comme ça. »

Après la qualification face au Magic, joueurs et coaches avaient expliqué combien cette série avait servi de déclic. « Toutes les expériences que nous traversons, à mesure que nous continuons à grandir pour devenir l’équipe que nous voulons vraiment être, nous sont bénéfiques », conclut Bickerstaff, déjà prolongé par ses dirigeants. « Je sais qu’être menés 3-1 n’est pas la situation idéale, mais cela nous a beaucoup appris sur ce qu’il faut faire pour jouer des matchs à élimination directe, d’abord à domicile, puis à l’extérieur, avant d’arriver à un Game 7. Ce sont des expériences qu’on ne peut acquérir qu’en les vivant. Comprendre ce qu’il faut faire pour gagner une série de playoffs est extrêmement important. Donc, au final, cela a été une excellente expérience pour nous. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Cade Cunningham 64 33:56 46.1 34.2 81.2 0.9 4.7 5.5 9.9 3.7 1.4 0.8 3.1 23.9
Jalen Duren 70 28:14 65.0 0 74.7 3.8 6.7 10.5 2.0 1.9 0.8 0.8 2.8 19.5
Tobias Harris 63 27:43 46.9 36.8 86.6 0.9 4.3 5.1 2.5 1.0 0.9 0.4 1.7 13.3
Duncan Robinson 77 27:26 45.6 41.0 75.5 0.4 2.3 2.7 2.1 0.7 0.6 0.3 2.2 12.2
Isaiah Stewart 58 22:42 55.0 33.3 75.6 1.7 3.3 5.0 1.1 1.2 0.3 1.6 2.9 10.0
Ausar Thompson 73 25:58 52.5 25.0 57.1 2.1 3.7 5.7 3.1 1.5 2.0 0.9 2.7 9.9
Daniss Jenkins 72 20:13 40.8 37.4 83.2 0.7 1.6 2.3 3.9 1.6 0.9 0.2 1.5 9.3
Kevin Huerter 25 20:29 44.3 29.4 93.3 0.4 2.4 2.8 2.5 0.9 1.1 0.3 1.2 8.6
Jaden Ivey 33 16:49 45.0 37.2 78.9 0.6 1.6 2.2 1.6 1.1 0.5 0.4 1.3 8.2
Ronald Holland Ii 78 19:53 43.2 25.3 80.5 1.1 3.0 4.0 1.2 1.2 1.2 0.3 2.3 8.2
Paul Reed 65 13:52 61.7 32.5 66.4 2.0 2.5 4.5 1.2 0.9 0.9 0.9 1.8 7.8
Caris Levert 60 19:14 41.7 33.3 67.9 0.4 1.6 2.0 2.7 1.4 0.9 0.7 1.5 7.4
Javonte Green 82 17:38 44.7 38.1 84.0 0.8 2.0 2.8 0.7 0.5 1.2 0.3 1.3 6.9
Marcus Sasser 38 12:02 39.0 41.5 83.3 0.2 0.8 1.0 2.0 0.8 0.5 0.1 1.1 5.2
Tolu Smith 15 9:08 50.0 0 66.7 1.5 1.8 3.3 0.9 0.5 0.1 0.4 1.5 3.7
Chaz Lanier 34 7:42 31.5 28.4 83.3 0.2 0.4 0.7 0.5 0.1 0.2 0.0 0.4 2.4
Colby Jones 1 7:00 33.3 0.0 0 0.0 4.0 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0
Bobi Klintman 12 5:55 33.3 30.8 0.0 0.4 1.2 1.6 0.5 0.5 0.3 0.0 0.9 1.8
Wendell Moore Jr. 6 10:00 57.1 0.0 100.0 0.2 0.8 1.0 0.7 0.2 0.3 0.3 0.5 1.7
Isaac Jones 4 4:45 40.0 0.0 100.0 0.0 0.8 0.8 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 1.5

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Editeur Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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