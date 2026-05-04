Les Pistons sont allés au bout de leur acte de foi

Il fallait être un fervent croyant dans la cause des Pistons il y a tout juste une semaine, quand Orlando venait de prendre l’avantage 3-1 dans ce premier tour. « Je suis sérieux, ce n’est pas terminé » claironnait alors Isaiah Stewart. L’intérieur de Detroit a eu raison de ne pas baisser les bras. La franchise du Michigan est allée au bout de son exploit en remportant sans discussion le Game 7 dimanche contre le Magic. C’est dans les limbes que le leader de l’Est au terme de la saison régulière s’est retrouvé, tant dans le jeu que dans le caractère.

JB Bickerstaff avait annoncé la couleur après le Game 4, quand il assurait que ses joueurs se présenteraient sur le parquet dorénavant « pour être ceux qui donnent les coups, je peux vous le promettre ».

L’entraîneur a dû apprécier de voir son équipe sortir les muscles d’entrée, avec deux premiers paniers sur rebond offensif, puis les deux suivants consécutifs à un contre. Orlando a tenu bon pendant 20 minutes, emmené par un grand Paolo Banchero (23 points à la pause). Mais les Pistons ont toujours semblé être portés par quelque chose de plus grand, une dynamique, un espoir inébranlable. « Je vais être honnête avec vous, je n’ai jamais douté que nous gagnerions cette série » a même clamé JB Bickerstaff en conférence de presse. « Et c’est la vérité absolue. »

Pas de place au doute

Le technicien a su trouver les bons ressorts pour relancer Detroit et ses joueurs majeurs. « Je sais qui je suis, je sais quelle est cette équipe » a réagi un Jalen Duren retrouvé sous le cercle (15 points, 15 rebonds) aux médias. « Tout ce bruit extérieur, je sais que les médias créent des histoires. Mais dans le vestiaire, nous savons qui nous sommes. Nous sommes des chiens. Et quand nous sommes dos au mur, avec le monde entier qui ne compte pas sur nous, c’est le moment de continuer à se battre. Je n’ai jamais douté de quoi que ce soit. »

Pas toujours sous son meilleur visage dans cette série entre maladresse et kyrielle de ballons perdus, Cade Cunningham avait lui aussi autant de raisons de trembler que de motivation à finir le boulot. Le meneur All-Star a été impeccable dans son rôle de leader offensif avec 32 points et 12 passes décisives, proche de son niveau et de sa forme physique avant son problème au poumon.

« Nous avons été poussés jusqu’à la limite » a analysé le leader, désormais détenteur de la cinquième série la plus prolifique de l’histoire avec 227 points en sept rencontres. « Cela nous a fait réfléchir sur notre manière de jouer, sur ce qui nous avait mis dans cette position, et sur ce qui nous avait conduit à gagner autant de matchs en saison régulière. Cela nous a fait revenir au type de basket qu’on sait jouer. Le basket en playoffs, c’est beaucoup de plaisir, c’est tellement intense et il y a tellement en jeu. Il faut saluer le Magic, ils nous ont poussés dans nos retranchements et nous ont fait nous regarder dans le miroir. Heureusement, nous nous en sommes sortis. Ce n’était pas la manière dont nous l’aurions souhaité, mais nous prenons. Et nous n’en serons que meilleurs. »

« Cette série ne va que nous faire progresser pour la prochaine »

Voilà 18 ans que les Pistons n’avaient plus gagné de série de playoffs, déjà contre le Magic en 2008. Et même 23 ans que Detroit éliminait cette même équipe d’Orlando après avoir remonté un débours de 3-1. Il fallait bien un peu de patience pour ce groupe passé si vite des tréfonds de la ligue à son sommet.

« C’était super pour nous » a avancé JB Bickerstaff. « C’est comme ça, quand vous traversez des séries de playoffs dans ces situations. Vous devez être mis à l’épreuve, et vous devez être en mesure de répondre. Et vous devez en passer par cette expérience de vivre ça. Faire ce que nous avons fait dans cette série ne va que nous faire progresser pour la prochaine. Je sais que de nombreuses personnes auraient aimé que ce soit plus simple, mais c’est super pour nos gars d’avoir vécu ce qu’ils ont vécu, de comprendre ce à quoi cela ressemble, et où ils doivent en être pour y arriver. Nous l’avons compris maintenant, et nous allons continuer ainsi au deuxième tour. »

Dans une salle en feu, et sous les yeux de nombreuses anciennes gloires de la franchise comme Isiah Thomas, Vinnie Johnson, Ben Wallace ou Rip Hamilton, les Pistons ont dû se faire le cuir à la dure pour tracer leur route. Celle qui peut les ramener aux plus belles heures des Pistons, que l’effectif actuel s’imagine bien faire revivre.

« Nous sommes tous spéciaux, nous sommes tous légendaires, et nous voulions continuer » a lâché Daniss Jenkins, facteur X de ce Game 7 avec ses 16 points et 5 passes en sortie de banc. « Nous ne voulions pas que cela s’arrête là. C’était amusant, ne serait-ce que faire partie de ça. Cela veut tout dire pour nous de continuer à être légendaires. Nous avons une opportunité d’écrire notre nom dans l’histoire et dans celle de Detroit pour toujours. »

Il faudra pour cela écarter les Cavaliers, dans une autre série qui sent bon les années 2000, et contre une autre équipe qui a dû en passer par un Game 7 pour s’extirper du premier tour.