Les Pistons ont gravi leur Everest

« Tant que ce n’est pas fini pour nous, ce n’est pas fini ! » Ce refrain, mille fois entendu, a été prononcé par JB Bickerstaff après m’impressionnant comeback de ses Pistons dans le Game 6. « Les gars continuent de m’impressionner. Il faudra nous achever complètement pour nous battre. Sinon, on continuera à se battre… et à un moment, un coup fera mouche » prévient le coach des Pistons.

On le rappelle, Detroit était mené de 24 points au début du troisième quart-temps, et pourtant, les partenaires de Cade Cunningham vont s’imposer de 14 points ! Un différentiel de +38 en 23 minutes avec un Magic maintenu à 19 points en seconde mi-temps, et 4 sur 37 aux tirs ! Dans ce match, ils signent un 42-10. Dans la lignée de leur 30-3 du Game 2.

« Se battre pour voir le lendemain… Ne jamais abandonner. C’est notre mentalité, c’est qui nous sommes » réagit Cade Cunningham. « On n’allait pas se coucher. À la mi-temps, on savait qu’on avait une grosse montagne à gravir, mais il y avait encore beaucoup de confiance dans le vestiaire. On savait qu’on allait le faire ensemble et trouver une solution. »

Finir le travail à la maison

À lui tout seul, en seconde mi-temps, le meneur All-Star de Detroit va inscrire plus de points que tous les joueurs d’Orlando réunis. Avec ses partenaires, il va mettre une pression folle sur les porteurs de balle, obligeant le Magic à prendre des tirs compliqués. Résultat : des rebonds et des opportunités de jouer vite.

« Il a fallu puiser au plus profond de nous-mêmes » poursuit Cade Cunningham. « Quand on a le dos au mur, ça montre vraiment qui on est. Il y a eu beaucoup d’adversité dans cette série, et on a beaucoup appris sur nous collectivement et individuellement, sur ce dont on est faits. C’est une belle série. Maintenant, on veut rentrer à la maison et faire le travail chez nous. »

Et quelle était l’ambiance dans le vestiaire à la mi-temps alors que l’équipe était sous l’eau ?

« C’était silencieux pendant un moment. JB et Stew nous ont parlé, en nous disant qu’on allait continuer à se battre, qu’on allait tomber en se battant. Mais le message, c’était qu’on croyait encore pouvoir revenir et gagner » assure Cade Cunningham. « Il fallait réduire l’écart petit à petit : revenir à -11, puis à -6, puis prendre l’avantage. Tout ça peut arriver vite dans un match. Il fallait faire confiance à notre défense et revenir progressivement. Mais il a fallu un effort collectif, tout le monde croyait au même objectif dans le vestiaire. C’est ce qui nous a permis de faire ce qu’on a fait ce soir. »