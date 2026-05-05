Brandon Ingram rumine sa frustration d’avoir fini la saison à l’infirmerie

Pour décrire les dernières heures passées chez les Raptors, Brandon Ingram parle d’une « fin brutale ». Sans doute un peu plus pour lui personnellement que pour sa formation, éliminée à l’issue d’un beau combat livré face aux Cavs, vainqueurs lors du Game 7.

Bataille à laquelle il n’a pas pu participer jusqu’au bout. Touché au talon en cours de partie dans le Game 5, l’ailier n’a pas été en mesure de disputer les deux matchs suivants. Dans son interview de fin de saison, Brandon Ingram révèle que cette inflammation s’est réveillée bien avant le démarrage des playoffs, dès mars.

« Et je n’ai vraiment pas eu de répit par la suite alors qu’on essayait d’accrocher les playoffs. Après n’avoir joué que 18 matchs la saison dernière, je me faisais un point d’honneur d’essayer d’être sur le terrain tous les soirs. Et c’est arrivé à un stade où la gêne est devenue telle que je ne pouvais plus prendre d’appuis ou faire ce qu’il fallait sur le parquet pour être efficace », confie-t-il.

Ce facteur physique a joué, mais il n’a pas été la seule explication à sa faillite lors de ce premier tour. Dean Wade a notamment exercé une grosse pression défensive sur l’ailier All-Star, qui a bouclé la série avec une modeste moyenne de 12 points (32.8% aux tirs) en 30 minutes de jeu. Indigne d’un joueur de son calibre, même si on se souvient qu’en 2024 avec les Pelicans, il n’avait pas beaucoup plus brillé en playoffs.

Le staff l’a empêché de revenir

Face aux Cavs, lors du Gamech 5, le joueur de 28 ans pensait avoir fait le nécessaire pour essayer de revenir en jeu. « Je voulais revenir, mais le staff médical m’en a empêché parce qu’ils essayaient de me protéger de moi-même. Donc c’était frustrant », qualifie Brandon Ingram, persuadé qu’en sa présence, et celle d’Immanuel Quickley, la série aurait pris une autre tournure pour les Raptors.

Malgré cette fin de saison difficile, le joueur drafté par les Lakers tire un bilan positif de ce premier exercice avec les Raptors, surprenants 5e à l’Est. Lui-même se réjouit d’avoir pu disputer 77 matchs, son plus gros quota depuis sa saison rookie à Los Angeles.

« Ça craignait de ne pas être là pendant les playoffs pour aider mon équipe, surtout aux matchs six et sept, d’être sur le terrain et d’essayer d’apporter quelque chose à mes coéquipiers. Mais bon, je suis quand même content d’avoir été en bonne santé la majeure partie de la saison », relativise-t-il.

Brandon Ingram se félicite d’avoir pu se sentir lui-même au cours de la saison, « explosif » sur le parquet. Sa fierté ? « Le simple fait d’avoir eu l’opportunité d’entrer en jeu dès ma première année, de progresser avec mes coéquipiers et de connaître une saison victorieuse », termine-t-il.

Brandon Ingram Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 LAL 79 29:54 40.2 29.4 62.1 0.8 3.2 4.0 2.1 2.0 0.6 1.5 0.5 9.4 2017-18 LAL 59 33:28 47.0 39.0 68.1 1.0 4.4 5.3 3.9 2.8 0.8 2.5 0.7 16.1 2018-19 LAL 52 33:51 49.7 33.0 67.5 0.8 4.3 5.1 3.0 2.9 0.5 2.5 0.6 18.3 2019-20 NO 62 33:56 46.3 39.1 85.1 0.8 5.3 6.1 4.2 2.9 1.0 3.0 0.6 23.8 2020-21 NO 61 34:19 46.6 38.1 87.8 0.6 4.3 4.9 4.9 2.0 0.7 2.5 0.6 23.8 2021-22 NO 55 33:59 46.1 32.7 82.6 0.6 5.2 5.8 5.6 2.2 0.6 2.7 0.5 22.7 2022-23 NO 45 34:11 48.4 39.0 88.2 0.5 5.0 5.5 5.8 2.6 0.7 3.3 0.4 24.7 2023-24 NO 64 32:52 49.2 35.5 80.1 0.7 4.4 5.1 5.7 2.3 0.8 2.5 0.6 20.8 2024-25 NO 18 33:03 46.5 37.4 85.5 0.9 4.6 5.6 5.2 2.5 0.9 3.8 0.6 22.2 2025-26 TOR 77 33:49 47.7 38.2 82.0 0.8 4.8 5.6 3.7 1.9 0.8 2.4 0.7 21.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.