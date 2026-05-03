Joel Embiid heureux de faire partie d’une « vraie équipe »

Le retour de Joel Embiid lors du Game 4 a forcément changé la série entre les Celtics et les Sixers. Sur les quatre matchs auxquels il a pris part, le pivot de Philadelphie a tourné à 28 points de moyenne, avant de signer un Game 7 à 34 points, 12 rebonds et 6 passes décisives pour faire tomber Boston.

Mais à l’écouter, la vraie différence ne se résume pas à son retour, ni même à sa performance individuelle. Car si les Sixers ont renversé les Celtics après avoir été menés 3-1, c’est aussi parce qu’ils ont affiché une cohésion que Joel Embiid attendait depuis longtemps.

« C’est énorme », insiste-t-il à propos du soutien reçu par ses coéquipiers. « Au fil des années, sans manquer de respect à qui que ce soit qui a joué dans cette organisation, j’ai toujours pris sur moi la responsabilité de tout ce qui nous est arrivé. Parfois, je me suis retrouvé dans ces situations, j’ai échoué, et c’est comme ça. »

Cette fois, le MVP 2023 n’a pas eu à tout porter seul. Tyrese Maxey a inscrit des paniers décisifs dans le money-time, Paul George a mis de gros tirs, et VJ Edgecombe a répondu présent dans le match le plus important de la saison, avec 23 points et une défense précieuse sur Derrick White.

« Être dans une position où tu peux souffler une ou deux possessions parce que tu fais confiance aux gars autour de toi, ça compte beaucoup », poursuit ainsi Joel Embiid. « Le palier franchi par Tyrese, les gros tirs de PG, VJ, les rebonds, les gros tirs… Tout ça veut dire beaucoup. »

Des remplaçants pleinement impliqués

Cette impression de force collective, Tyrese Maxey l’a lui aussi ressentie tout au long de la série. Au-delà des joueurs majeurs, le meneur des Sixers a tenu à saluer l’impact de ceux qui n’ont parfois pas quitté le banc, mais qui ont continué à peser dans les temps morts, les couvertures défensives ou l’énergie du groupe.

« Nous savons ce que nous pouvons être », explique-t-il. « Je l’avais dit dès le media day : cette équipe allait se battre tous les soirs, et c’est ce que nous avons fait. Nous nous sommes fait botter les fesses quelques fois, mais cela arrive. Nous n’avons jamais baissé les bras. Ce groupe s’apprécie énormément et aime voir les autres réussir. »

Tyrese Maxey a notamment cité Kyle Lowry, Trendon Watford ou Jabari Walker, dont l’implication a marqué le vestiaire malgré un temps de jeu limité. Avant le Game 7, les Sixers s’étaient par exemple fixé comme objectif de prendre au moins 35 tirs à 3-points, et Trendon Watford les comptait à chaque temps mort.

« Trendon n’a pas joué une minute, et je ne sais pas combien de temps Jabari a joué, mais ils ont continué d’être debout, de nous encourager », apprécie Tyrese Maxey. « C’est ce qui rend ce groupe spécial. Nous allons avoir besoin qu’ils continuent de faire cela. Peu importe qui joue, nous avons besoin de tout le monde. »

« On ne peut pas gagner seul »

Pour Joel Embiid, c’est peut-être la vraie nouveauté. Les Sixers ont déjà eu du talent autour de lui, mais rarement cette sensation d’un groupe aussi connecté, aussi clair dans la répartition des responsabilités.

« Je l’ai toujours dit : on ne peut pas gagner seul », rappelle-t-il. « Il faut une équipe pour gagner, et il faut que chacun fasse son travail. Je pense qu’en ce moment, on est vraiment connectés, offensivement et défensivement. Les gars comprennent ce qu’ils doivent faire, et c’est beau à voir. »

Même Nick Nurse a pu s’appuyer sur une hiérarchie plus lisible : Joel Embiid comme point d’ancrage, Tyrese Maxey pour accélérer ou fermer les matchs, Paul George pour sanctionner, VJ Edgecombe pour apporter son culot et son activité, et un banc impliqué même lorsqu’il ne joue pas.

« C’est ce que j’ai toujours voulu : jouer un basket qui gagne, partager le ballon, défendre, avec tout le monde concentré sur ce qu’il doit faire », conclut Joel Embiid. « C’est comme ça qu’on gagne. »

Présent à Philadelphie depuis 2014, le pivot a connu assez de désillusions pour mesurer la différence. Même si les Sixers n’ont encore rien gagné et que les Knicks les attendent de pied ferme au prochain tour.