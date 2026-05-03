Franz Wagner également privé de Game 7

Finalement, il n’y aura pas de miracle pour Franz Wagner. Absent des deux derniers matchs de la série à cause d’une élongation au mollet droit contractée lors du Game 4, il ratera également le Game 7 à Detroit.

Forcément un coup dur pour le Magic, qui avait remporté trois de ses quatre premiers matchs contre les Pistons en présence de l’ailier (16.8 points, 5.5 rebonds, 3.5 passes et 2.8 interceptions).

Sans lui, Cade Cunningham en a d’ailleurs profité pour se libérer en attaque, grimpant de 29.5 points (à 42% d’adresse) à 38.5 points (à 50% d’adresse) de moyenne, après avoir été limité à 6 sur 24 au shoot et 6 pertes de balle lorsqu’il était directement défendu par l’Allemand.

C’est donc privé de Franz Wagner qu’Orlando va tenter de rejoindre les demi-finales de conférence, après avoir déjà laissé filer deux balles de qualification : lors du Game 5 à l’extérieur, puis surtout lors du Game 6 à domicile. Quand la formation floridienne comptait jusqu’à… 24 points d’avance en seconde période.

Vu les problèmes offensifs du Magic observés dans cette série, le joueur de 24 ans n’aurait pas été de trop pour aider les hommes de Jamahl Mosley à devenir la septième tête de série #8 de l’histoire à éliminer une tête de série #1.

Franz Wagner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ORL 79 30:45 46.8 35.4 86.3 1.1 3.4 4.5 2.9 2.1 0.9 1.5 0.4 15.2 2022-23 ORL 80 32:37 48.5 36.1 84.2 0.9 3.2 4.1 3.5 2.3 1.0 2.1 0.2 18.6 2023-24 ORL 72 32:28 48.2 28.1 85.0 1.0 4.3 5.3 3.7 2.3 1.1 1.9 0.4 19.7 2024-25 ORL 60 33:43 46.3 29.5 87.1 0.9 4.8 5.7 4.7 2.5 1.3 2.3 0.4 24.2 2025-26 ORL 34 29:58 48.1 34.5 82.3 1.3 3.9 5.2 3.3 2.1 0.9 1.7 0.3 20.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.