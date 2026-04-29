Un espoir pour Franz Wagner avant le Game 5 ?

C’est sans doute le seul point noir à ressortir de la victoire décrochée par Orlando lundi soir dans le Game 4 face à Detroit. Auteur d’un match solide, à 19 points (7/15 au tir), 5 rebonds, 3 passes décisives et 4 interceptions en 24 minutes, Franz Wagner a subitement ressenti une douleur au mollet droit dans le troisième quart-temps, au point de donc rester sur le banc dans le dernier acte.

Sera-t-il en mesure de jouer le Game 5 à Detroit ce soir ? La possibilité n’a pas été complètement écartée puisqu’après l’IRM passée mardi par l’ailier allemand, son statut ayant été listé comme «incertain», lui laissant une chance de revenir au jeu dès ce soir. Ce sera au staff médical de prendre la bonne décision en tenant compte l’état de son mollet et la perspective d’un Game 6 à domicile si les Pistons venaient à l’emporter.

«Ça craint de devoir quitter le terrain. Le plus important est que nous ayons gagné, le reste, on verra demain», avait-il lâché après la rencontre lundi soir, tandis que son coach Jamahl Mosley avait glissé que l’état d’esprit de son joueur était encore positif dans le vestiaire.

Sa capacité de création et de finition reste précieuse pour le Magic, qui a réussi à finir le boulot sans lui dans le dernier acte, mais qui perdrait un atout majeur si l’absence de Franz Wagner devait durer sur le reste de la série. Sur le dernier quart-temps lundi soir, Orlando a pu compter sur le relais d’un Jamal Cain survolté et auteur d’un dunk qui a déjà fait le tour de la planète basket.

A voir si ce sera suffisant pour tenir tête à des Pistons qui évolueront dos au mur devant leur public ce soir…

Franz Wagner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ORL 79 30:45 46.8 35.4 86.3 1.1 3.4 4.5 2.9 2.1 0.9 1.5 0.4 15.2 2022-23 ORL 80 32:37 48.5 36.1 84.2 0.9 3.2 4.1 3.5 2.3 1.0 2.1 0.2 18.6 2023-24 ORL 72 32:28 48.2 28.1 85.0 1.0 4.3 5.3 3.7 2.3 1.1 1.9 0.4 19.7 2024-25 ORL 60 33:43 46.3 29.5 87.1 0.9 4.8 5.7 4.7 2.5 1.3 2.3 0.4 24.2 2025-26 ORL 34 29:58 48.1 34.5 82.3 1.3 3.9 5.2 3.3 2.1 0.9 1.7 0.3 20.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.