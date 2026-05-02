Jaylen Brown prêt à disputer son 9e Game 7 en carrière

Il ne suffit pas de grand-chose pour faire basculer une série, comme le tir miraculeux de RJ Barrett l’a rappelé hier soir, poussant la série entre Cleveland et Toronto à un Game 7. Pour les Celtics, c’est le retour en trombe des Sixers, boostés par le regain de forme de Joel Embiid, qui a changé la donne.

Boston a grillé deux jokers, mais il reste ce Game 7 à domicile à remporter pour accéder à la demi-finale de conférence. Avec huit Game 7 à son compteur en carrière (six victoires, deux défaites), Jaylen Brown est bien placé pour savoir ce qui attend son équipe. Un nouveau combat commence !

« Rien ne va être facile, rien ne nous sera donné. Leur niveau de confiance est au plus haut à présent, on doit le briser. Ils ont une nouvelle assurance et on doit leur enlever », a-t-il prévenu. « Le Game 7 est un match en lui-même. Le reste de la série ne compte plus. Ce sera à l’équipe qui se présentera sur le terrain et qui performera le mieux. On voit clairement des choses sur lesquelles je sais qu’on peut progresser, et je vais aussi clairement changer mon approche pour ce Game 7. Je m’attends à ce que ce soit une grande bataille ».

Deux matchs à oublier

La différence se fera (encore) dans les détails, en défense comme en attaque. Sur les deux derniers matchs, les Celtics ont été loin de leurs standards affichés tout au long de la saison. Un coup de mou illustré par la baisse de régime de Jaylen Brown, moins impactant en défense et qui reste sur un 16/40 au tir, avec 8 ballons perdus en prime.

« Je dois arriver au point où je dois mettre un peu plus de pression sur la défense adverse pour que ça ouvre des opportunités pour mon équipe. On n’a pas été en mesure de trouver ça, des tirs faciles. Mais ce qui fait la beauté de ce jeu. Ce n’est pas supposé être facile. L’adversité, ce n’est pas simple et ce n’est pas pour tout le monde », a-t-il ajouté, conscient de ce qui l’a mis en mauvaise posture lors du Game 6. « Je me suis retrouvé piégé par les fautes assez tôt, ce qui m’a un peu retiré mon agressivité en attaque et en défense. Ça ne peut pas arriver. Je dois être meilleur que ça. Je dois aider mon groupe (…). Je m’attends à une super atmosphère et un grand combat de la part de notre groupe. Les deux derniers matchs n’ont pas été nos meilleurs. Mais on passe à autre chose. J’ai hâte d’y être ».

Il y a trois ans, Jaylen Brown et les Celtics étaient déjà venus à bout du duo naissant Maxey-Embiid au terme d’un Game 7 à domicile, en demi-finale de conférence (112-88). Ce jour-là, Jayson Tatum avait scellé son record en carrière en playoffs en inscrivant 51 points. Qu’en sera-t-il ce soir ?

Ce sera la victoire, ou les vacances !

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17:25 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 30:45 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 25:51 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 33:56 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 34:28 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 33:38 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 35:54 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 33:28 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 BOS 63 34:15 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2 2025-26 BOS 71 34:25 47.7 34.7 79.5 1.1 5.8 6.9 5.1 2.7 1.0 3.6 0.4 28.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.