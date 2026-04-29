Joel Embiid a fait plier les Celtics

Lors de la quatrième manche, Joel Embiid avait effectué son retour après son opération de l’appendicite, mais il n’avait pas pu empêcher son équipe de lourdement s’incliner à domicile. Pour ce Game 5, le Camerounais a porté son équipe, surtout en seconde période.

Après une première mi-temps compliquée où il n’avait réussi aucun de ses cinq tirs derrière l’arc, l’ancien MVP décide de se rapprocher du cercle. Dès les premières minutes du troisième quart-temps, les Sixers passent un 17-5 pour revenir à une longueur. Un «run» pendant lequel Joel Embiid se montre en attaquant le cercle. Grâce à son avantage de taille sur Nikola Vucevic, il peut s’offrir des paniers faciles ou gratter des lancers-francs.

«Il faut trouver le bon mélange», explique Joel Embiid sur sa sélection de tirs. «En début de match, j’étais plus à l’extérieur qu’à l’intérieur. En seconde période, j’ai mixé les deux. À l’intérieur, je me sens suffisamment confiant pour jouer mon un-contre-un face à n’importe qui dans cette Ligue. Je ne pense pas pouvoir être arrêté.»

La formule gagnante

Effectivement, les Celtics ne sont pas parvenus à arrêter Joel Embiid en deuxième mi-temps. Après avoir attaqué le cercle, c’est à mi-distance que le pivot coule Boston. Il termine la rencontre avec 33 points à 12/23 au tir et un presque parfait 9/10 aux lancers-francs.

«Il a été dominateur, surtout en deuxième mi-temps», le félicite Tyrese Maxey. «Il a vraiment été bon pour s’imposer et je suis fier de lui ce soir. C’est avec cette assurance que vous abordez un match de playoffs et c’est ce qu’il a fait.»

Dans le sillage d’un grand Joel Embiid, les Sixers se sont imposés 113 à 97 pour revenir à 3-2 dans cette série. Philadelphie jouera la prochaine rencontre à domicile dans l’espoir d’arracher un Game 7.

«Évidemment, personne ne souhaite être éliminé et il faut tout donner», conclut Joel Embiid. «Défensivement, nous avons été meilleurs et offensivement, tout devient plus facile lorsque vous rentrez vos tirs. Nous avons mis plus de tirs que lors de la dernière rencontre. C’est une bonne combinaison lorsque vous voulez gagner un match de basket.»

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHI 31 25:21 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHI 63 30:21 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHI 64 33:39 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHI 51 29:32 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHI 51 31:05 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHI 68 33:47 49.9 37.1 81.4 2.1 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.1 1.5 30.6 2022-23 PHI 66 34:36 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHI 39 33:34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.8 1.7 34.7 2024-25 PHI 19 30:13 44.4 29.9 88.2 1.9 6.3 8.2 4.5 2.2 0.7 3.3 0.9 23.8 2025-26 PHI 38 31:36 48.9 33.3 85.4 2.0 5.7 7.7 3.9 2.2 0.6 2.9 1.2 26.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.