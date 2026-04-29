Les Sixers gagnent encore à Boston pour prolonger la série !

Pour garder espoir dans cette série, les Sixers avaient besoin de livrer un nouveau match plein de panache et de courage. Comme dans le Game 2, ils ne se sont pas manqués au TD Garden, pour infliger une nouvelle défaite aux Celtics et revenir à 3-2 dans ce premier tour, qui reprend maintenant la direction de la Pennsylvanie.

L’homme fort de la soirée pour Philadelphie ? Joel Embiid, auteur de 33 points pour son deuxième match de reprise. À ses côtés, Tyrese Maxey termine en « double-double » (25 points, 10 rebonds), tandis que Quentin Grimes apporte 18 points en 24 minutes, jouant le rôle du facteur X de ce Game 5, décidé dans le dernier acte par un 12-0 cinglant.

Si Jayson Tatum (24 points, 16 rebonds) et Jaylen Brown (22 points) ont fait leurs stats, ils auront cependant trop arrosé et on retiendra justement leur effondrement du quatrième quart-temps. Un effondrement qui coûte cher à Boston, méconnaissable au fil des minutes, malgré une avance montée jusqu’à +13, et qui laisse filer une première balle de qualification en demi-finale de conférence.

Le Game 6 promet déjà d’être électrique à la Xfinity Mobile Arena et les Sixers, boostés par une deuxième mi-temps de feu où ils en voulaient plus que leurs adversaires, ont de quoi forcer un Game 7. À condition de continuer d’alimenter Joel Embiid près du cercle et à condition que les Celtics connaissent une nouvelle soirée sans au tir extérieur.

À RETENIR

– Joel Embiid en deux temps. À l’image de son équipe, Joel Embiid s’est régalé en seconde période, alors qu’il était pourtant en grande difficulté en première. Trop au large et pas suffisamment en rythme, il s’est logiquement cassé les dents sur la défense des Celtics. Le Camerounais a ensuite commencé à se rapprocher du cercle et à provoquer des fautes, pour reprendre confiance, et il n’a d’ailleurs plus shooté à 3-points pour mieux enfoncer ses vis-à-vis dans la peinture. Seul un bref passage au vestiaire, pour une alerte au genou sans gravité, l’aura freiné après la pause. Et dire qu’il n’est sans doute qu’à 50% de ses capacités physiques…

– Quentin Grimes, l’étincelle. Il fallait un facteur X dans ce match, surtout avec la rotation ultra resserrée de Nick Nurse, et c’est Quentin Grimes qui est donc sorti de sa boîte en deuxième mi-temps. Tel un pétard ambulant, il aura dynamité la défense de Boston avec ses paniers à 3-points, sans jamais hésiter à dégainer, et son audace était la bienvenue pour débrider une attaque un peu trop apathique et prévisible avant la pause. Également très généreux et intense défensivement, l’arrière/ailier a su apporter le surplus d’énergie qu’il manquait à Philadelphie, bien aidé aussi par les ficelles de Paul George, Tyrese Maxey et VJ Edgecombe.

– Boston a craqué. En contrôle pendant trois quarts-temps, les Celtics se sont effondrés dans le quatrième, perdu 28-11. Lâchés par leurs leaders, Jayson Tatum mais surtout Jaylen Brown, frustrés et qui ont eu tendance à trop forcer leurs tirs et pénétrations, ils ont collectivement pris l’eau. Au-delà de se faire punir par le duo Embiid/Grimes, ils ont carrément proposé un 3/22 au shoot dans le dernier acte, terminant même le match par une série de… 16 tirs ratés à la suite ! Une performance calamiteuse des C’s, encore une fois bien trop dépendants de leur adresse, et notamment de leur adresse à 3-points.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.