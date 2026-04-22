VJ Edgecombe fait le show et les Sixers prennent la main !

Corrigés lors du Game 1, les Sixers devaient… corriger le tir pour espérer égaliser avant de rentrer à Philadelphie. Le premier coup est porté par Jayson Tatum (19 points, 14 rebonds, 9 passes) derrière l’arc tandis que Paul George répond à mi-distance.

La plus belle action de la rencontre intervient dès les premières minutes de la partie lorsque Jaylen Brown (36 points, 7 rebonds, 4 passes) efface Tyrese Maxey (29 points, 9 passes) pour monter au dunk sur Adem Bona, impuissant. De l’autre côté du terrain, les Sixers réalisent un parfait début de match avec un 4/4 au tir, permettant à VJ Edgecombe (30 points, 10 rebonds, 12/19 au tir) de donner l’avantage aux visiteurs, une première dans la série (9-8).

Toutefois, les Celtics répliquent avec autorité. Les hommes de Joe Mazzulla passent un 16-0 pour créer le premier écart du match (26-13). Pour calmer l’incendie, Tyrese Maxey décoche une flèche longue distance après avoir manqué ses deux précédentes tentatives. Un tir qui lance un 10-0 en faveur de Philadelphie qui revient à une possession (26-23). Le premier quart-temps se termine sur une claquette de Paul George, mais les Sixers sont toujours menés (28-25).

Le coup de chaud de VJ Edgecombe

Au début de ce deuxième acte, Andre Drummond remet les deux équipes à égalité avec un panier primé (37-37). Débute alors un échange de coups entre les deux équipes. Un mano-a-mano qui dure jusqu’au moment où VJ Edgecombe prend feu. Discret dans le premier acte, le rookie se montre plus agressif dans cette période. L’ancien de Baylor monte au dunk dans le trafic et décoche des flèches à longue distance pour permettre aux Sixers de mener à la mi-temps (62-54).

La deuxième période s’ouvre sur un panier primé de Paul George. De leur côté, les Celtics ne sont pas adroits derrière l’arc. Jayson Tatum et Jaylen Brown tentent de réduire l’écart d’abord dans la raquette avant que le numéro 7 ne réussisse deux paniers à 3-points (74-68).

Si les Celtics retrouvent de l’adresse, celle des Sixers s’éteint à l’image des deux «airballs» de Paul George. L’ailier perd aussi un ballon et Boston en profite pour revenir trois longueurs (77-74). Pour se redonner de l’air, Philadelphie compte sur VJ Edgecombe qui inscrit cinq points de suite. Il échange les coups avec Jaylen Brown et c’est le rookie qui a le dernier mot (84-77).

Tyrese Maxey ferme la boutique

Alors que Boston tente de revenir dans le match, Tyrese Maxey se charge de tuer le match le match. Dans un premier temps, le meneur enchaîne six points pour creuser l’écart. Même lorsqu’il se manque, Andre Drummond veille au grain pour capter un rebond offensif et remettre la balle dans le cercle (99-89).

VJ Edgecombe inscrit son dernier tir primé de la soirée avant que Tyrese Maxey ne noie définitivement les locaux. L’All-Star des Sixers convertit un 2+1 avant de décocher une nouvelle flèche à longue distance. Deux paniers célébrés par Tyrese Maxey pendant que le TD Garden s’éteint. Ainsi, les Sixers s’imposent 111 à 97 et égalisent avant de rentrer à Philadelphie.

CE QU’IL FAUT RETENIR

VJ Edgecombe, un jeune patron. Après une première sortie en playoffs compliquée où il n’a pas été adroit, VJ Edgecombe a rapidement corrigé le tir. Le rookie a été crucial dans ce succès de Philadelphie. D’abord, dans le deuxième quart-temps, il aide les Sixers à combler leur retard grâce à ses 14 points. Après un bref passage aux vestiaires, VJ Edgecombe revient sur le terrain pour redonner de l’air aux siens. Son intensité défensive permet également de forcer des pertes de balle. En fin de rencontre, il décoche une dernière flèche à longue distance pour aider Tyrese Maxey à enterrer les Celtics. En 35 minutes, l’arrière termine avec 30 points et 10 rebonds à 12/20 au tir. Pour retrouver un rookie compilant 30 points et 10 rebonds en playoffs, il faut remonter à Tim Duncan en 1998.

Le réveil de Tyrese Maxey au meilleur moment. Lorsque débute le dernier acte, Tyrese Maxey comptait 18 points, mais avait été maladroit. Fort heureusement pour les Sixers, le meneur règle la mire dans le quatrième quart-temps. D’abord, il s’exprime à longue distance avant de réussir un «and one» qu’il célèbre. Si les fans de Boston donnent de la voix pour essayer de relancer leur équipe, Tyrese Maxey est imperturbable. Le coéquipier de Paul George inscrit un dernier tir à 3-points pour fermer la boutique. Ainsi, le meneur inscrit 11 de ses 29 points dans le dernier acte et Philadelphie s’impose.

Vivre et mourir avec le tir à 3-points. Telle est la philosophie des Celtics et les hommes de Joe Mazzulla n’ont pas changé de méthode sur ce match. Si lors de la première manche, Boston avait brillé derrière l’arc, ce ne fut pas le cas lors de cette rencontre. Seul Jaylen Brown a montré un peu d’adresse avec son 5/12 dans l’exercice. Derrière lui, personne n’a pu tenir le rythme. Ainsi, les Celtics terminent la rencontre avec un 13/50 derrière l’arc, soit à peine 26 % de réussite.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.