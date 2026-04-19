Les Celtics beaucoup trop forts pour les Sixers : +32

Sans Joel Embiid, les Sixers allaient-ils pouvoir rivaliser avec les Celtics ? Réponse claire et nette : absolument pas !

Pour cette deuxième soirée des playoffs 2026, Boston n’a ainsi fait aucun cadeau à une équipe de Philadelphie qui a réussi à s’extirper du play-in, mais qui aura du mal à éviter la sortie de route dès le premier tour.

Les joueurs de Joe Mazzulla ont ainsi livré une démonstration. En lançant leurs actions très au large, les locaux ont ainsi étiré au maximum la défense de Nick Nurse, générant des décalages dont ils ont vite tiré profit. Sam Hauser faisait ainsi trembler les filets de loin quand Jayson Tatum trouvait le partenaire ouvert.

L’ailier s’est même offert un dunk dans le trafic pour répondre au coup de marteau de Kelly Oubre Jr. Mais pour les Sixers, ce fut l’une des seules éclaircies de ce début de match, les vagues vertes n’arrêtant pas de défiler…

Jaylen Brown prend le relais de Jayson Tatum

Il faut dire que la stratégie de Philadelphie semblait se résumer à laisser Tyrese Maxey, Paul George voire VJ Edgecombe tenter de prendre de vitesse leurs vis-à-vis, en espérant profiter des espaces ou des aides. Problème : il n’est pas si évident de dépasser les défenseurs de Boston en misant uniquement sur l’accélération, et surtout les Sixers ont été trop maladroits, à la fois près du cercle ou de loin, pour espérer que la technique fonctionne.

À la mi-temps, les Celtics avaient ainsi déjà pris le large (64-48). La seule bonne nouvelle, pour les Sixers, c’est que Jaylen Brown et Neemias Queta comptaient déjà trois fautes au compteur.

Sauf que l’ailier, maladroit (4/12) en première mi-temps et sanctionné par des fautes offensives, allait redresser la barre au retour des vestiaires. De quoi mettre tranquillement son équipe à l’abri dès le troisième quart-temps.

Les Celtics s’imposent donc très largement (123-91) et peuvent avancer sereins pour la suite de la série.

CE QU’IL FAUT RETENIR

+32. C’est l’écart en fin de match et c’est aussi le plus gros écart pour Boston en ouverture des playoffs. Et pourtant, l’histoire de la franchise du Massachusetts est particulièrement riche.

10 à 4. Dix, c’est le nombre de joueurs des Celtics ayant inscrit un shoot à 3-points dans la rencontre. Tous n’ont pas été adroits, à l’image du 1/7 de Jayson Tatum, mais ils sont tous à surveiller, de Sam Hauser (4/7) à Payton Pritchard (2/9) en passant par Derrick White (2/7). Quatre, c’est le nombre de 3-points inscrits au total par les Sixers. Difficile de remporter un match en shootant à 4/23 de loin dans la NBA actuelle.

99%. C’est le pourcentage de temps durant laquelle les Celtics ont mené durant ce Game 1. En fait, les Sixers n’ont été à égalité avec leurs adversaires qu’une poignée de secondes. Le reste du temps, ils ont été dépassés.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.