Toumani Camara ne retient que du positif de la « folle saison » des Blazers

Après l’élimination face aux Spurs, c’est l’heure des conférences de presse de fin de saison à Portland, et Toumani Camara en a profité pour partager son enthousiasme. Drafté au second tour en 2023, l’ailier belge est devenu l’un des meilleurs défenseurs extérieurs de la NBA, mais aussi un pilier des Blazers. Au point de décrocher une prolongation de contrat de 82 millions de dollars, qui débutera cet été. De quoi envisager l’avenir avec le sourire.

« Mes deux premières années, j’essayais de comprendre quel était l’objectif principal de cette équipe, où nous voulions aller, ce que nous avions et quelle était notre mission », confie-t-il ainsi. « Maintenant, nous avons une vision beaucoup plus claire de ce que nous pouvons faire et accomplir. Donc je pense que c’est très prometteur. Nous avons beaucoup de talent. Nous avons un groupe de gars avec un excellent état d’esprit. Je suis vraiment très enthousiaste pour ce qui nous attend. »

Mais comme tous ses coéquipiers, le Belge se demande qui sera à la tête de l’équipe la saison prochaine. Chauncey Billups a été écarté après sa mise en examen, et Tiago Splitter a réalisé du très bon boulot comme entraîneur intérimaire. Mais la nouvelle direction pourrait aller chercher un autre technicien…

Une incertitude qui ne doit pas effacer le parcours inattendu des Blazers.

« On a vécu une saison folle », rappelle Toumani Camara. « On s’est battus toute l’année. C’est une ligue difficile, une ligue où il est dur de gagner. Mais on est restés soudés, on a cru les uns en les autres malgré les hauts et les bas, et je pense que ça a été une saison positive pour nous, surtout vu la façon avec laquelle on a terminé. On n’a pas obtenu les résultats ni joué comme on le voulait en playoffs. Mais pour beaucoup d’entre nous, c’était une première, et on est encore en train d’apprendre, d’essayer de construire des automatismes. Je pense qu’il n’y a que du positif et qu’on ne peut que progresser à partir de maintenant. »

Toumani Camara Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 POR 70 24:51 45.0 33.7 75.8 2.0 2.9 4.9 1.2 2.5 0.9 1.2 0.5 7.5 2024-25 POR 78 32:40 45.8 37.5 72.2 2.2 3.6 5.8 2.2 2.9 1.5 1.4 0.6 11.3 2025-26 POR 82 33:18 44.0 37.0 70.8 1.6 3.6 5.1 2.5 2.9 1.1 1.8 0.4 13.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.