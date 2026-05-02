Après leur défaite, les Cavaliers relativisent

Face aux Raptors, les Cavaliers ont été dominés pendant trois quart-temps avant de resserrer leur défense dans le dernier acte pour arracher une prolongation.

Dans la dernière minute de cette période supplémentaire, Cleveland prend les commandes grâce à Donovan Mitchell. Avec moins de 30 secondes à jouer, Evan Mobley capte un rebond et Scottie Barnes commet une faute.

Alors qu’il dispose d’un temps mort, Kenny Atkinson préfère ne pas l’utiliser. Dennis Schröder doit donc remonter le ballon, mais il est gêné par la pression défensive des Raptors. Le meneur parvient tout de même à servir Evan Mobley. L’intérieur est aussitôt pressé par Collin Murray-Boyles et perd le ballon.

« Je pensais qu’avec la vitesse de Dennis Schröder, nous allions passer le milieu de terrain et qu’ils allaient faire faute », explique Kenny Atkinson à propos de cette possession. « Evan s’est avancé vers le ballon, mais ce gamin [Collin Murray-Boyles] a réalisé une superbe action. »

Les Raptors ont alors une occasion de tuer le match. Servi par Scottie Barnes, RJ Barrett décoche une flèche à longue distance, qui heurte l’arrière du cercle avant de rentrer. Toronto s’impose, et il y aura donc un Game 7.

Un vestiaire expérimenté

Vaincus, les Cavaliers préfèrent relativiser afin de se concentrer sur la prochaine manche. « Parfois, les Dieux du basket ne sont pas avec vous », résume Kenny Atkinson. « Nous nous sommes immédiatement dit que nous avions fait de bonnes choses et que nous allions devoir jouer un Game 7. Nous sommes déjà passés au prochain match. »

Les Cavaliers préfèrent donc retenir le positif, comme ce retard de 15 points comblé dans le dernier quart-temps. À domicile, Cleveland pourra profiter de l’appui de son public, mais aussi de ses nombreux vétérans.

« Malheureusement ou heureusement, la moitié de ce vestiaire a déjà connu cette situation », relativise Donovan Mitchell, citant James Harden et Dennis Schröder. « Nous pouvons nous raccrocher à ça en nous disant : vous vous rappelez de ce moment. Ils vont se battre, nous aussi. Nous les avons maintenus à douze points en dernier quart-temps, nous avons fait une belle remontée, il y a beaucoup de points positifs. Cela n’a pas tourné en notre faveur parce que le ballon a rebondi dans le panier. S’il était ressorti, nous aurions une autre conversation. »