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Dos au mur, Cade Cunningham et les Pistons ont retrouvé leur mordant

Publié le 30/04/2026 à 17:11 Twitter Facebook

Au bord de l’élimination, les Pistons ont survécu grâce à un Cade Cunningham incandescent, auteur de 45 points et symbole d’un Detroit combatif qui refuse de voir sa saison s’arrêter.

Cade Cunningham et les PistonsAu bord de l’élimination face au Magic, qui menait 3-1 dans cette série du premier tour, les Pistons se sont offert un Game 6 derrière les 45 points de Cade Cunningham, lancé dans un énorme duel avec Paolo Banchero.

Une bataille qui sentait bon la conférence Est, avec Desmond Bane qui s’est chauffé avec Duncan Robinson mais également Ausar Thompson. « C’est à ça que doivent ressembler les playoffs » appréciait Stan Van Gundy aux commentaires. Et c’est également à ça que ressemble une équipe qui joue sa survie en NBA…

« C’était marche ou crève » résume JB Bickerstaff, l’entraîneur de Detroit. « On savait bien que si on voulait que notre saison continue, on allait devoir tout donner sur le terrain. Et ce soir, on a réussi à le faire. C’est une formule simple : rester dans l’instant présent, rester concentrés, et prendre les matchs les uns après les autres. »

Pour le technicien, c’était le « Detroit Basketball » qu’il attendait.

« C’est comme ça à chaque fois qu’on s’est retrouvés dos au mur. On frappe, on donne des coups, on griffe, on mord, on s’accroche… Tout ce qui est nécessaire pour s’en sortir. Cet état d’esprit se transmet, tout comme cette volonté de ne pas laisser tomber les coéquipiers, car on a un vestiaire rempli de gars qui partagent cette volonté. »

De l’agressivité maîtrisée

Malmenés et maladroits lors des deux matchs perdus à Orlando (15/46 au tir et 17 pertes de balle en cumulé), Cade Cunningham savait qu’il devait se reprendre pour ne pas gâcher la superbe saison de son équipe.

« C’était clairement une situation de marche ou crève. Il fallait avoir cette mentalité de ne pas baisser les bras. Je voulais juste garder une agressivité maîtrisée toute la soirée. Et ne pas laisser tomber mes coéquipiers. Je ne voulais pas que cette saison se termine maintenant. Alors, il fallait tout donner » détaille l’intéressé.

Mission réussie avec ses 45 points à 13/23 au tir, malgré encore 6 pertes de balle. Mais le plus dur reste à faire, avec un Game 6 désormais prévu à Orlando, qu’il va falloir aller chercher.

« J’ai l’impression qu’on a joué de façon plus libre. On n’était pas aussi crispés que lors de certains des matchs précédents de la série. Évidemment, l’enjeu était énorme donc tout le monde était concentré et donnait tout ce qu’il avait, mais on avait quand même une certaine liberté qui nous a permis de marquer et d’exécuter nos systèmes sans trop réfléchir. C’est ce qu’on doit faire pour prendre les deux prochains matchs » conclut Cade Cunningham.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Cade Cunningham 64 33:56 46.1 34.2 81.2 0.9 4.7 5.5 9.9 3.7 1.4 0.8 3.1 23.9
Jalen Duren 70 28:14 65.0 0 74.7 3.8 6.7 10.5 2.0 1.9 0.8 0.8 2.8 19.5
Tobias Harris 63 27:43 46.9 36.8 86.6 0.9 4.3 5.1 2.5 1.0 0.9 0.4 1.7 13.3
Duncan Robinson 77 27:26 45.6 41.0 75.5 0.4 2.3 2.7 2.1 0.7 0.6 0.3 2.2 12.2
Isaiah Stewart 58 22:42 55.0 33.3 75.6 1.7 3.3 5.0 1.1 1.2 0.3 1.6 2.9 10.0
Ausar Thompson 73 25:58 52.5 25.0 57.1 2.1 3.7 5.7 3.1 1.5 2.0 0.9 2.7 9.9
Daniss Jenkins 72 20:13 40.8 37.4 83.2 0.7 1.6 2.3 3.9 1.6 0.9 0.2 1.5 9.3
Kevin Huerter 25 20:29 44.3 29.4 93.3 0.4 2.4 2.8 2.5 0.9 1.1 0.3 1.2 8.6
Jaden Ivey 33 16:49 45.0 37.2 78.9 0.6 1.6 2.2 1.6 1.1 0.5 0.4 1.3 8.2
Ronald Holland Ii 78 19:53 43.2 25.3 80.5 1.1 3.0 4.0 1.2 1.2 1.2 0.3 2.3 8.2
Paul Reed 65 13:52 61.7 32.5 66.4 2.0 2.5 4.5 1.2 0.9 0.9 0.9 1.8 7.8
Caris Levert 60 19:14 41.7 33.3 67.9 0.4 1.6 2.0 2.7 1.4 0.9 0.7 1.5 7.4
Javonte Green 82 17:38 44.7 38.1 84.0 0.8 2.0 2.8 0.7 0.5 1.2 0.3 1.3 6.9
Marcus Sasser 38 12:02 39.0 41.5 83.3 0.2 0.8 1.0 2.0 0.8 0.5 0.1 1.1 5.2
Tolu Smith 15 9:08 50.0 0 66.7 1.5 1.8 3.3 0.9 0.5 0.1 0.4 1.5 3.7
Chaz Lanier 34 7:42 31.5 28.4 83.3 0.2 0.4 0.7 0.5 0.1 0.2 0.0 0.4 2.4
Colby Jones 1 7:00 33.3 0.0 0 0.0 4.0 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0
Bobi Klintman 12 5:55 33.3 30.8 0.0 0.4 1.2 1.6 0.5 0.5 0.3 0.0 0.9 1.8
Wendell Moore Jr. 6 10:00 57.1 0.0 100.0 0.2 0.8 1.0 0.7 0.2 0.3 0.3 0.5 1.7
Isaac Jones 4 4:45 40.0 0.0 100.0 0.0 0.8 0.8 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 1.5

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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