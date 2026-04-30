Dos au mur, Cade Cunningham et les Pistons ont retrouvé leur mordant

Au bord de l’élimination face au Magic, qui menait 3-1 dans cette série du premier tour, les Pistons se sont offert un Game 6 derrière les 45 points de Cade Cunningham, lancé dans un énorme duel avec Paolo Banchero.

Une bataille qui sentait bon la conférence Est, avec Desmond Bane qui s’est chauffé avec Duncan Robinson mais également Ausar Thompson. « C’est à ça que doivent ressembler les playoffs » appréciait Stan Van Gundy aux commentaires. Et c’est également à ça que ressemble une équipe qui joue sa survie en NBA…

« C’était marche ou crève » résume JB Bickerstaff, l’entraîneur de Detroit. « On savait bien que si on voulait que notre saison continue, on allait devoir tout donner sur le terrain. Et ce soir, on a réussi à le faire. C’est une formule simple : rester dans l’instant présent, rester concentrés, et prendre les matchs les uns après les autres. »

Pour le technicien, c’était le « Detroit Basketball » qu’il attendait.

« C’est comme ça à chaque fois qu’on s’est retrouvés dos au mur. On frappe, on donne des coups, on griffe, on mord, on s’accroche… Tout ce qui est nécessaire pour s’en sortir. Cet état d’esprit se transmet, tout comme cette volonté de ne pas laisser tomber les coéquipiers, car on a un vestiaire rempli de gars qui partagent cette volonté. »

De l’agressivité maîtrisée

Malmenés et maladroits lors des deux matchs perdus à Orlando (15/46 au tir et 17 pertes de balle en cumulé), Cade Cunningham savait qu’il devait se reprendre pour ne pas gâcher la superbe saison de son équipe.

« C’était clairement une situation de marche ou crève. Il fallait avoir cette mentalité de ne pas baisser les bras. Je voulais juste garder une agressivité maîtrisée toute la soirée. Et ne pas laisser tomber mes coéquipiers. Je ne voulais pas que cette saison se termine maintenant. Alors, il fallait tout donner » détaille l’intéressé.

Mission réussie avec ses 45 points à 13/23 au tir, malgré encore 6 pertes de balle. Mais le plus dur reste à faire, avec un Game 6 désormais prévu à Orlando, qu’il va falloir aller chercher.

« J’ai l’impression qu’on a joué de façon plus libre. On n’était pas aussi crispés que lors de certains des matchs précédents de la série. Évidemment, l’enjeu était énorme donc tout le monde était concentré et donnait tout ce qu’il avait, mais on avait quand même une certaine liberté qui nous a permis de marquer et d’exécuter nos systèmes sans trop réfléchir. C’est ce qu’on doit faire pour prendre les deux prochains matchs » conclut Cade Cunningham.