Paolo Banchero, 45 points mais beaucoup de regrets

Le 23 août 2020, dans la « bulle », les jeunes Jamal Murray et Donovan Mitchell avaient livré un duel de légende. Dans ce Game 4 du premier tour entre le Jazz et les Nuggets, les deux joueurs étaient entrés dans l’histoire en devenant les premiers adversaires à inscrire 50 points chacun dans une rencontre de playoffs.

Le premier en avait inscrit 50 et le second 51 dans la victoire d’Utah. Presque six ans après, Cade Cunningham et Paolo Banchero ont suivi cet exemple.

Les deux anciens premiers choix de Draft sont en effet, dans ce Game 5 à Detroit, devenus le deuxième duo de l’histoire à inscrire au moins 45 points chacun à ce niveau de la compétition.

« Je suis sûr que c’était un grand match. J’espère que les fans ont apprécié », a commenté Cade Cunningham, qui signe avec ses 45 unités le record de sa franchise. « Dans le feu de l’action, on n’y pense pas vraiment », ajoute l’intérieur du Magic sur l’aspect historique de cette performance. « On pense surtout à gagner le match. Mais c’est sûr que, un jour, je regarderai ça et me dirai que c’était un sacré match. Lui et moi, on s’affronte depuis nos années lycées, donc ce n’est pas une surprise. »

Plus adroit à 3-pts qu’aux lancers-francs…

Le All-Star du Magic a très tôt été lancé dans cette rencontre, avec 10 points dans le premier quart-temps puis 12 dans le deuxième. Après la pause, il signe 5 points dans le troisième quart-temps, avant une explosion à la fin, avec 18 dans le dernier acte ! En feu dans le « money time », il a tout donné pour tenter de qualifier Orlando.

« Sa capacité à mettre des tirs difficiles est parmi les meilleures de la ligue », juge son coéquipier Anthony Black. « On a confiance en lui dans ces situations et, dans cette rencontre, il a montré pourquoi on lui fait confiance, pourquoi on mise sur lui. »

En un-contre-un, en pénétration, à 3-pts, Paolo Banchero a été efficace partout et ce malgré la défense des Pistons. Il termine avec 45 points donc, et un excellent 17/31 au shoot dont 6/11 à 3-pts, plus 9 rebonds et 7 passes. Enfin, quand on dit « partout », il faut préciser « dans le jeu ».

Car, sur la ligne des lancers-francs, il a laissé trop de munitions en route avec un faible 5/12 (41%). Si bien qu’il a été plus adroit derrière l’arc que derrière la ligne de réparation…

Avec ses 6 ballons perdus, c’est évidemment le gros point noir de sa prestation. « Si on met nos lancers-francs, on se donne une véritable chance de gagner ce match », constate l’intérieur puisque lui et ses coéquipiers ont raté 14 lancers-francs ! En plus de donner des rebonds offensifs. « On s’est offert une chance à la fin, on n’a pas lâché. On est revenu, c’est toujours agréable, mais ce sont des détails qui nous coûtent la victoire. »

Paolo Banchero Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 ORL 72 33:45 42.7 29.8 73.8 1.2 5.7 6.9 3.7 2.2 0.8 2.8 0.5 20.0 2023-24 ORL 80 34:59 45.5 33.9 72.5 1.0 5.9 6.9 5.4 1.9 0.9 3.1 0.6 22.6 2024-25 ORL 46 34:23 45.2 32.0 72.7 1.1 6.4 7.5 4.8 2.1 0.8 3.0 0.6 25.9 2025-26 ORL 72 34:45 45.9 30.5 77.5 1.2 7.2 8.4 5.2 2.0 0.7 3.1 0.6 22.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.