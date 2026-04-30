Le MVP de la nuit | Cade Cunningham dans l’histoire des Pistons

Maladroit comme c’est pas permis depuis le début de la série face au Magic, Cade Cunningham a répondu présent pour les Pistons au moment où ils avaient le plus besoin de lui. Alors que Detroit était tout proche de la sortie, le meneur All-Star a carrément signé un record de franchise en playoffs avec 45 points pour permettre aux Pistons de s’imposer 116-109 dans le Game 5.

« On s’est mis nous-mêmes dans une mauvaise situation et maintenant il faut s’en sortir, et c’est possible », a-t-il réagi. « On a fait une très bonne saison jusqu’ici et aucun de nous ne veut que ça s’arrête. Je voulais simplement jouer avec une agressivité contrôlée toute la soirée, et m’assurer qu’ils fassent faute. Je ne voulais pas que la saison se termine maintenant. Donc il fallait tout donner. »

Plus haut qu’Isiah Thomas

Non content de répondre aux 45 points de Paolo Banchero, et de signer un beau 13 sur 23 aux tirs, dont 5 sur 8 à 3-points, avec un 14 sur 14 aux lancers-francs, Cade Cunningham efface des tablettes Dave Bing, auteur de 44 points en 1968, et la légende Isiah Thomas qui s’était arrêté à 43 points en 1988.

« On va voir ça pendant longtemps », promet JB Bickerstaff. « Il va accomplir beaucoup de choses spéciales. Je ne pense pas avoir vu une telle performance en personne. Il faut prendre conscience du moment, savoir ce que ça représente, puis faire tout ce qu’il faut pour gagner… C’est pour ça qu’il est spécial. Il mène cette équipe, cette organisation, il guide les fans. C’est sa nature. Il a cette capacité parce qu’il est unique, et ils ne sont que quelques jours dans cette ligue à pouvoir le faire. »

Si Cade Cunningham a perdu six ballons (soit 33 en cinq matches…), c’est aussi lui qui refroidit la tentative de comeback du Magic avec un beau fadeaway, après un rebond offensif d’Ausar Thompson.

« Tout le monde n’a pas la chance de vivre ces moments avec autant de pression », s’enthousiasme le leader de Detroit. « Parfois, j’ai même l’impression de ne pas mériter d’être dans d’aussi grands moments. Donc je suis reconnaissant et j’essaie d’en profiter au maximum. »