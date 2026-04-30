« SGA » fier de Dillon Brooks après son changement de dimension

« Tout le monde veut jouer les méchants jusqu’à ce que les balais sortent, que la poussière retombe et que l’on réalise qui est le véritable vilain. » Sur Instagram, Shai Gilgeous-Alexander n’y est pas allé de main morte pour chambrer Dillon Brooks, dont tout le monde connaît le surnom : « Vilain ».

Le message de « SGA » a été posté dans la foulée du « sweep » du Thunder devant les Suns. Mais derrière cette marque de « trashtalking » se cache énormément de respect entre les deux partenaires de sélection canadienne, qu’on a vu se prendre chaleureusement dans les bras à l’issue du Game 4.

Dillon Brooks ? « Un gars génial, peu importe ce que les gens disent de lui ; c’est un très bon gars quand on apprend à le connaître. Tout ce délire sur le vilain, ça ne m’atteint pas. Je sais exactement qui est Dillon. Il a fait une sacrée série. Il continue de progresser, je suis fier de lui », lâchait Shai Gilgeous-Alexander après ce match.

Son compatriote venait de boucler une série de très haut niveau, terminant même meilleur marqueur de sa formation devant Devin Booker : 26 points de moyenne (46% dont 44% à 3-points et 100% aux lancers) et 6 rebonds. Une dynamique sur laquelle l’intéressé a bien l’intention de surfer.

« L’intersaison commence maintenant. J’adore travailler mon jeu, et j’ai l’impression que la série que nous venons de jouer m’a ouvert l’esprit sur une autre façon de créer mon tir et d’influencer le jeu. Donc, avec l’élan que nous avons et que j’ai cette saison, je ne veux pas faire de pause », annonce le natif de l’Ontario.

Ne pas laisser les autres écrire son histoire

Celui-ci, pour sa première saison avec les Suns, a changé de statut. Il a profité des fréquents passages à l’infirmerie de Jalen Green, l’autre joueur échangé par les Rockets pour Kevin Durant, pour devenir la deuxième option offensive de l’équipe. Avec 20.2 points de moyenne sur la saison, il n’avait jamais autant scoré en carrière.

« C’est un aperçu du changement que nous avons opéré pour être meilleurs, comment prouver que les détracteurs ont tort. Et à quel point j’ai vu la progression de joueurs qui me ressemblent un peu : pas athlétiques, dont on dit qu’ils ne sont pas si bons et qui, ensuite, deviennent un point central majeur », continue-t-il.

Le joueur de 30 ans, dont le nom avait même circulé pour une éventuelle première sélection au match des étoiles, entend encore progresser dans son tir à 3-points en sortie de dribble, dans sa lecture du jeu et dans sa facilité à déclencher son tir, de façon plus « automatique ».

« Je veux continuer sur ma lancée. Il ne me reste probablement que dix ans à faire. L’espérance de vie d’un basketteur est très courte. Donc je ne veux pas prendre ça pour acquis ou me relâcher […]. On voit ça tout le temps en NBA. Je voulais me réinventer parce qu’il y avait beaucoup de discussions sur mon nom qui n’étaient pas bonnes. Les gens racontent une histoire sur le type de joueur que je suis. C’est moi qui définis cela comme je l’entends, je travaille dur et je suis un plutôt bon scoreur », termine-t-il.

Dillon Brooks Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MEM 82 28:40 44.0 35.6 74.7 0.6 2.5 3.1 1.6 2.8 0.9 1.5 0.2 11.0 2018-19 MEM 18 18:20 40.2 37.5 73.3 0.5 1.2 1.7 0.9 2.8 0.6 1.1 0.2 7.5 2019-20 MEM 73 28:56 40.7 35.8 80.8 0.9 2.4 3.3 2.1 3.8 0.9 1.7 0.4 16.2 2020-21 MEM 67 29:48 41.9 34.4 81.5 0.8 2.1 2.9 2.3 3.5 1.2 1.8 0.4 17.2 2021-22 MEM 32 27:39 43.2 30.9 84.9 0.9 2.3 3.2 2.8 3.3 1.1 1.6 0.3 18.4 2022-23 MEM 73 30:20 39.6 32.6 77.9 0.6 2.7 3.3 2.6 3.3 0.9 1.4 0.2 14.3 2023-24 HOU 72 30:56 42.8 35.9 84.4 0.7 2.7 3.4 1.7 3.3 0.9 1.2 0.1 12.7 2024-25 HOU 75 31:50 42.9 39.7 81.8 1.0 2.7 3.7 1.7 3.2 0.8 1.0 0.2 14.0 2025-26 PHO 56 30:24 43.5 34.4 84.2 0.8 2.9 3.6 1.8 3.3 1.0 1.8 0.2 20.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.