All-Star Game : les Suns heureux pour Devin Booker, déçus pour Dillon Brooks

Habitué des All-Star Game, Devin Booker, qui n’avait pas été convié l’an dernier, va honorer sa 5e sélection en carrière cette année. Une juste récompense pour le leader des Suns qui, avec une production statistique similaire à la saison dernière, est l’élément moteur dans l’exercice surprise de sa formation, 7e à l’Ouest (30v-20d).

« Ce sont les entraîneurs qui votent pour les remplaçants, et c’est une bonne chose parce qu’on voit comment ils se préparent pour l’affronter. Le nombre de défenseurs qu’il voit défiler devant lui match après match, et l’impact qu’il a sur le terrain, dans le vestiaire, sur toute notre ville et sur l’organisation… On ne tarit pas d’éloges quand on a une superstar qui accomplit toutes ces tâches que personne ne voit, en plus de tout ce qu’il réalise déjà sur le terrain », félicite son coach Jordan Ott.

Les coachs de la ligue s’en sont tenus aux terrains, sur lesquels Devin Booker tourne encore à plus de 25 points, 6 passes et 4 rebonds de moyenne. Malgré un temps de jeu en baisse à 34 minutes. « On est ravis qu’il y soit. Il mérite sa place. Je suis content qu’il soit reconnu par les entraîneurs. Les joueurs et les coachs sont les personnes dont on recherche le respect. Et de toute évidence, il bénéficie de ce respect », poursuit Jordan Ott.

Devin Booker sans son lieutenant

Collin Gillespie n’est pas moins élogieux envers le « leader de l’équipe ». « C’est amplement mérité. Quand il est sur le terrain, on est une meilleure équipe de basket grâce à lui. Il sait tout faire sur le parquet. Il attire tellement l’attention de la défense. Il rend tous ceux qui l’entourent meilleurs », encense le meneur.

En parallèle à cet enthousiasme, un autre son de cloche se fait entendre. « Dillon s’est fait voler », lâche Mark Williams assis à côté de Collin Gillespie, en parlant de leur coéquipier Dillon Brooks. Ce dernier, lieutenant de Devin Booker, est également un acteur majeur de la belle saison des Suns. Et avec 21 points de moyenne, il n’a jamais autant marqué en carrière.

« C’est dur. Il joue clairement comme un All-Star. Il a aidé à porter l’équipe pendant la blessure de JG (Jalen Green) et quand Book n’était pas là. À chaque fois que des gars sont tombés, il a toujours été disponible. Il a en quelque sorte endossé le rôle de leader offensif, Grayson (Allen) et lui », remarque Collin Gillespie.

Brooks n’allait pas « mendier » pour en être

Exemple récent, la semaine dernière face à Detroit, quand Dillon Brooks s’est offert son record en carrière avec 40 points, alors que Devin Booker et Jalen Green étaient sur la touche. Une performance qui lui vaudra un premier trophée en carrière de meilleur joueur de la semaine, avec près de 29 points de moyenne sur cette période.

Mais Collin Gillespie et les Suns sont bien conscients que la concurrence à l’Ouest est telle qu’envoyer deux Suns cette saison paraissait très compliqué. Alors le meneur dit savoir que son coéquipier « aura les crocs, (et) qu’il va continuer à bosser dur et à prouver pourquoi il aurait dû faire partie de cette équipe ».

L’ancien joueur des Grizzlies et des Rockets, qui n’a jamais eu cet honneur en carrière, n’a pas l’air trop perturbé par la question. Sa priorité à lui, ce sont les « playoffs », que les Suns sont partis pour retrouver après un an d’absence.

En amont de l’annonce des sélectionnés, le Canadien disait qu’il n’allait pas « mendier » pour devenir All-Star. « Si ça doit arriver, ça arrivera. Mais notre vrai All-Star, c’est Book. Il nous a guidés depuis le début et il mérite d’être dans les discussions pour le All-Star Game et d’être remplaçant dans l’équipe », lâchait-il.