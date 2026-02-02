Joueurs de la semaine | Dillon Brooks et Brandon Miller ouvrent leur compteur

Pour ses deux derniers trophées du mois de janvier, la NBA a décidé de récompenser Dillon Brooks (Suns) et Brandon Miller (Hornets), tous deux élus « Player of the Week » pour la toute première fois.
Pour Dillon Brooks, propulsé leader de Phoenix en l’absence de Devin Booker, c’est sa semaine à trois victoires en quatre matches, et 28.8 points, 4.5 rebonds, 2.8 passes et 1 interception de moyenne, qui lui offre ce titre. Sans oublier ses pourcentages : 54% au shoot (dont 55% à 3-points) et 84% aux lancers-francs.
Une manière de se consoler, après son absence de la liste des remplaçants pour le All-Star Game 2026.
|Dillon Brooks
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2017-18
|MEM
|82
|28:40
|44.0
|35.6
|74.7
|0.6
|2.5
|3.1
|1.6
|2.8
|0.9
|1.5
|0.2
|11.0
|2018-19
|MEM
|18
|18:20
|40.2
|37.5
|73.3
|0.5
|1.2
|1.7
|0.9
|2.8
|0.6
|1.1
|0.2
|7.5
|2019-20
|MEM
|73
|28:56
|40.7
|35.8
|80.8
|0.9
|2.4
|3.3
|2.1
|3.8
|0.9
|1.7
|0.4
|16.2
|2020-21
|MEM
|67
|29:48
|41.9
|34.4
|81.5
|0.8
|2.1
|2.9
|2.3
|3.5
|1.2
|1.8
|0.4
|17.2
|2021-22
|MEM
|32
|27:39
|43.2
|30.9
|84.9
|0.9
|2.3
|3.2
|2.8
|3.3
|1.1
|1.6
|0.3
|18.4
|2022-23
|MEM
|73
|30:20
|39.6
|32.6
|77.9
|0.6
|2.7
|3.3
|2.6
|3.3
|0.9
|1.4
|0.2
|14.3
|2023-24
|HOU
|72
|30:56
|42.8
|35.9
|84.4
|0.7
|2.7
|3.4
|1.7
|3.3
|0.9
|1.2
|0.1
|12.7
|2024-25
|HOU
|75
|31:50
|42.9
|39.7
|81.8
|1.0
|2.7
|3.7
|1.7
|3.2
|0.8
|1.0
|0.2
|14.0
|2025-26
|PHO
|44
|31:01
|44.6
|36.0
|85.5
|0.7
|2.9
|3.6
|1.8
|3.4
|1.1
|1.8
|0.2
|21.1
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.
Quant à Brandon Miller, enfin débarrassé de ses pépins physiques et surtout invaincu en quatre matches avec Charlotte, il a signé 26.3 points, 5.8 rebonds et 2.3 passes de moyenne sur la semaine écoulée. Le tout à 52% au shoot (dont 50% à 3-points) et 100% aux lancers-francs.
C’est la première fois qu’un joueur des Hornets est récompensé depuis Miles Bridges en octobre… 2021. Confirmant là la très belle période de la franchise.
|Brandon Miller
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2023-24
|CHA
|74
|32:12
|44.0
|37.3
|82.7
|0.8
|3.4
|4.3
|2.4
|2.5
|0.9
|1.8
|0.6
|17.3
|2024-25
|CHA
|27
|34:13
|40.3
|35.5
|86.1
|0.9
|3.9
|4.9
|3.6
|2.7
|1.1
|2.8
|0.7
|21.0
|2025-26
|CHA
|33
|30:05
|43.5
|37.5
|87.9
|1.1
|3.5
|4.6
|3.4
|2.6
|1.0
|2.5
|0.9
|20.8
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.