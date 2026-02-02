Joueurs de la semaine | Dillon Brooks et Brandon Miller ouvrent leur compteur

Pour ses deux derniers trophées du mois de janvier, la NBA a décidé de récompenser Dillon Brooks (Suns) et Brandon Miller (Hornets), tous deux élus « Player of the Week » pour la toute première fois.

Pour Dillon Brooks, propulsé leader de Phoenix en l’absence de Devin Booker, c’est sa semaine à trois victoires en quatre matches, et 28.8 points, 4.5 rebonds, 2.8 passes et 1 interception de moyenne, qui lui offre ce titre. Sans oublier ses pourcentages : 54% au shoot (dont 55% à 3-points) et 84% aux lancers-francs.

Une manière de se consoler, après son absence de la liste des remplaçants pour le All-Star Game 2026.

Dillon Brooks Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MEM 82 28:40 44.0 35.6 74.7 0.6 2.5 3.1 1.6 2.8 0.9 1.5 0.2 11.0 2018-19 MEM 18 18:20 40.2 37.5 73.3 0.5 1.2 1.7 0.9 2.8 0.6 1.1 0.2 7.5 2019-20 MEM 73 28:56 40.7 35.8 80.8 0.9 2.4 3.3 2.1 3.8 0.9 1.7 0.4 16.2 2020-21 MEM 67 29:48 41.9 34.4 81.5 0.8 2.1 2.9 2.3 3.5 1.2 1.8 0.4 17.2 2021-22 MEM 32 27:39 43.2 30.9 84.9 0.9 2.3 3.2 2.8 3.3 1.1 1.6 0.3 18.4 2022-23 MEM 73 30:20 39.6 32.6 77.9 0.6 2.7 3.3 2.6 3.3 0.9 1.4 0.2 14.3 2023-24 HOU 72 30:56 42.8 35.9 84.4 0.7 2.7 3.4 1.7 3.3 0.9 1.2 0.1 12.7 2024-25 HOU 75 31:50 42.9 39.7 81.8 1.0 2.7 3.7 1.7 3.2 0.8 1.0 0.2 14.0 2025-26 PHO 44 31:01 44.6 36.0 85.5 0.7 2.9 3.6 1.8 3.4 1.1 1.8 0.2 21.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Quant à Brandon Miller, enfin débarrassé de ses pépins physiques et surtout invaincu en quatre matches avec Charlotte, il a signé 26.3 points, 5.8 rebonds et 2.3 passes de moyenne sur la semaine écoulée. Le tout à 52% au shoot (dont 50% à 3-points) et 100% aux lancers-francs.

C’est la première fois qu’un joueur des Hornets est récompensé depuis Miles Bridges en octobre… 2021. Confirmant là la très belle période de la franchise.

Brandon Miller Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 CHA 74 32:12 44.0 37.3 82.7 0.8 3.4 4.3 2.4 2.5 0.9 1.8 0.6 17.3 2024-25 CHA 27 34:13 40.3 35.5 86.1 0.9 3.9 4.9 3.6 2.7 1.1 2.8 0.7 21.0 2025-26 CHA 33 30:05 43.5 37.5 87.9 1.1 3.5 4.6 3.4 2.6 1.0 2.5 0.9 20.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.