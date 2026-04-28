Le Thunder, un habitué des « sweeps » au premier tour

Le « sweep » était attendu, il a bien eu lieu. Cette nuit à Phoenix, le Thunder a fini le travail en s’imposant dans le game 4 face aux Suns, s’offrant ainsi une qualification pour le second tour des playoffs après avoir balayé Devin Booker et sa bande.

Une équipe de Phoenix chaudement félicitée par Mark Daigneault en entame de conférence de presse, car en amont de la saison régulière, les Suns n’étaient pas forcément attendus à ce niveau de la compétition.

« Une partie d’être un grand compétiteur consiste à comprendre de quoi votre adversaire est capable. Nous avons abordé cette série avec un grand respect pour Phoenix, et nous l’avons toujours », affirme le coach, dont le leader, Shai Gilgeous-Alexander, reprend également le mot « respect » pour parler de leurs adversaires : « C’est une équipe dangereuse si on les laisse faire. »

Une considération pour l’équipe d’en face, mais également pour le jeu, car la hiérarchie sportive a été respectée avec la victoire finale de la formation la plus solide, pourtant privée d’un élément majeur sur les deux derniers matchs, Jalen Williams.

« On est arrivé ici en étant prêts. Évidemment en perdant « Dub » en cours de série, c’était un ajustement dans notre effectif et notre alchimie, mais ce groupe a connu ça toute l’année, on savait comment le gérer », lâche après la rencontre « SGA », auteur de 31 points et 8 passes.

Le signe d’une machine bien huilée qui ne perd plus au premier tour. La saison passée, sur la route vers le titre, OKC avait déjà balayé les Grizzlies à ce stade de la compétition. Et encore un an plus tôt, le Thunder en avait fait autant avec les Pelicans. OKC commence à s’habituer au phénomène.

Penser au repos à venir

« Franchement, on était focalisé sur la série dans laquelle on était. Il n’y a vraiment pas de connexion avec les deux dernières années. Chaque année, chaque série, est nouvelle, chaque match est nouveau donc on était concentrés sur Phoenix pour y donner notre pleine énergie. Quand on connaîtra notre adversaire pour la prochaine série, on fera la même chose », se détache Daigneault.

« C’est un très bon sentiment au niveau de la confiance du groupe. C’est bon de démarrer les playoffs de cette façon. C’est important de partir du bon pied. Tu ne sais jamais ce qui va arriver, mais tu veux avoir autant de jours pour te reposer que possible », apprécie « SGA » après avoir évoqué la « formule » de la gagne que le Thunder « essaie d’imposer chaque soir ».

Le champion en titre a désormais les yeux tournés sur la série entre les Lakers et les Rockets, que le Canadien dit d’ailleurs regarder pour connaître le nom de l’adversaire à venir et dont la 5e manche se dispute à Los Angeles mercredi. Si les Texans parvenaient à survivre, la 6e manche aurait lieu vendredi à Houston, prolongeant ainsi la phase de repos pour OKC.

Une formation d’Oklahoma qui, quel que soit l’adversaire, affiche son niveau de sérénité habituel. « Dans chaque match, peu importe à quel point vous jouez mal, il y a des possessions que vous gérez bien, et peu importe à quel point vous jouez bien, il y a des possessions que vous pouvez améliorer ; on regarde donc chaque match ainsi, de manière très neutre, déconnectée du résultat. La quête de l’excellence fondamentale ne s’arrête jamais », situe Daigneault comme un avertissement à leurs futurs adversaires.